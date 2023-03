Marcelo Tinelli le hizo una oferta a Momi Giardina y la respuesta de la comediante lo dejó mal parado

Tras ser designado como nuevo gerente artístico de canal América, Marcelo Tinelli se prepara desembarcar en la mencionada señal con su programa Bailando por un sueño. En este sentido, el popular conductor le hizo una oferta a Momi Giardina, pero la respuesta de la comediante no fue la más esperada.

En diálogo con el ciclo radial Nadie dice nada, en el que precisamente Momi Giardina trabaja como panelista, Marcelo Tinelli le hizo una propuesta a la artista que durante algunos años fue bailarina estable de Showmatch, y que además está señalada por algunos como la nueva novia del presentador.

En medio del ida y vuelta, Nico Occhiato deslizó como candidato del Bailando a un integrante de su equipo. “Marce, acá tenemos al Pulpo”, dijo el dueño de Luzu TV. Entonces Marcelo Tinelli retrucó: “¿Y con quién va a bailar?”. “No sé, Momi no estaría mal”, sugirió el empresario.

Marcelo Tinelli y Momi Giardina protagonizaron un filoso ida y vuelta en una entrevista radial. Foto: Captura TV.

Por su parte, Momi Giardina rechazó categórica: “No, ya estuve mucho, Marce. No me rompas las pelotas, che. Marce, ¿por qué no te dejás de romper las pelotas?”. Lejos de retroceder, Marcelo Tinelli expresó con el énfasis de sus presentaciones en la pista de baile televisivo: “Señoras y señores, se viene la próxima pareja, la señorita Momi Giardina y el Pulpo Díaz”.

Pero Giardina no cedió y remarcó: “Estuve tantos años, nunca fui soñadora, no voy a serlo ahora, ya está”. A lo que Tinelli redobló: “No, no, pará. Lo que podemos hacer es: ‘El Pulpo Díaz y la primera figura... Momi Giardina’. Es como que está sobrada porque ya estuvo en el programa”.

Finalmente, Momi Giardina subrayó contundente y entre risas: “No, no es eso Marce, para nada. Me encanta el Bailando, apoyo, amo, pero colgué los botines. O sea, yo le debería devolver plata a Marcelo, robé mucho sin ser bailarina”.