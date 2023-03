¿De Gran Hermano a la política? Tentaron a Alfa con una candidatura para las elecciones 2023

Desde que salió de Gran Hermano, Alfa está cumpliendo su sueño de ser famoso. Walter Santiago disfruta del reconocimiento que le dio el reality, se da el lujo de codearse con celebridades y de ser una de las caras más conocidas del medio en la actualidad.

Sin embargo, Alfa no está dispuesto a capitalizar esta enorme exposición y llegada a la gente a través de la política, aunque propuestas no le faltaron de cara a las elecciones 2023. Así lo contó el ex participante de GH en su paso por el programa que Jonatan Viale conduce en LN+.

“Desde que nací, lo único que veo son piquetes, protestas y bombos. Si eso sirviera para algo hoy seríamos un país de primer mundo”, arrancó Alfa, antes de negarse a hablar de la acusación que hizo al arrancar el reality contra Alberto Fernández por la que saltó Gabriela Cerruti.

“Prefiero tener amnesia temporal. De verdad que yo estoy en contra”, aseguró Alfa, al tiempo de que reveló las propuestas que le llovieron en cuanto puso un pie afuera de la casa más famosa del país: “Me ofrecieron cargos políticos y ser candidato a concejal para varios partidos”.

Alfa en el estudio de LN+. Instagram Alfa.

Alfa evitó dar nombres, pero sugirió que fueron más de uno. “A todo el mundo le dije que no. Ese es el gran error que hay. Yo no soy idóneo, para estar en política hay que saber”, señaló. En ese momento, los conductores se refirieron a Romina Uhrig, la ex diputada que pasó por GH y con quien Alfa tuvo una relación con puntos en común y discusiones.

“Hablamos varias veces y yo le daba mi posición. Ella decía que estaba orgullosa de los merenderos y yo le respondía que estaría orgulloso si les enseñaran a trabajar y a producir a los padres para que los chicos puedan tomar la merienda en la casa”, indicó.

Qué opina Alfa sobre la carrera política

¿Aceptaría Walter Santiago ocupar ese rol? “No me dan ganas de ser político. Hay que ser idóneo”, aseguró, y cuestionó la carrera política de las personalidades públicas que llegaron a la función pública por destacarse en el deporte, la música o el automovilismo.

“Si vos sos un buen piloto de autos, un buen cómico o cantaste bien podés ser candidato. Y no es así”, criticó el empresario, quien insistió en que no se ve como “un outsider” en la política, como le sugirió Viale. El día en el que Alfa se encontró con el actor Robert Pattinson. Instagram Alfa.

“Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que hablé y dije en Gran Hermano, pero eso no me hace apto para ningún puesto político de ninguna manera. Tenés que ser apto, tenés que formarte”, aclaró.

Y el personaje más emblemático que dejó GH cerró: “Creo que acá la política se toma en broma y es la administración de la plata de todo el mundo”.