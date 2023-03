Chano Charpentier salió a bancar a Jey Mammon y lo sepultaron en las redes

Este miércoles, Jey Mammon salió a dar la cara y compartió un video en sus redes sociales defendíendose de las acusaciones por abuso sexual infantil en su contra.

El conductor y músico subió un descargo en su cuenta de Instagram donde aseguró, entre otras cosas, que está pasando uno de los peores momentos de su vida. "Yo no violé, yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en vida. Ni lo hice ni lo haría", expresó el actor entre lágrimas.

Además, confirmó que conoce a Lucas Benvenuto, la persona que lo denunció, y que tuvo un vínculo con él, aunque aclaró que el joven no tenía 14 años, sino 16.

Tras las repercusiones del video, las redes sociales se colmaron de mensajes en repudio a Jey Mammon. "Dejen de actuar, nadie le cree", "Pero 16 años también es un chico. Yo no lo puedo entender", "Si en vez de tener 14 tenía 16, ¿qué cambia? ¿Eso te hace inocente?", fueron algunos de los comentarios que recibió en su cuenta oficial.

Chano Charpentier.

Sin embargo, Chano Moreno Charpentier le dejó un mensaje de apoyo y lo sepultaron en las redes. "Te creo. Te creemos amigo", escribió el líder de Tan Biónica. Tras las críticas recibidas, el músico decidió eliminar el mensaje.