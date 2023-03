Thelma Fardin se refirió a la denuncia por abuso contra Jey Mammon

La actriz Thelma Fardin dijo hoy que "tenemos que lograr que las víctimas puedan hablar sin ser perseguidas en la Justicia" para "salir de la lógica del escrache" en referencia a la denuncia de abuso sexual contra el presentador y cantante Jey Mammon, de la que hoy se defendió por primera vez.

"Me parece fundamental que estemos pudiendo hablar de esto y en ese sentido hay que agradecer a Lucas (Benvenuto) el coraje de poner su nombre" en la causa, sostuvo Fardin.

"Esto es lo que tenemos que lograr, encontrar la forma de hablar sin que nos pongan un bozal", señaló Fardin a la señal C5N, y remarcó que "tenemos que lograr que las víctimas puedan hablar sin ser perseguidas en la Justicia".

Para ello, sostuvo que "es fundamental que tengamos un paraguas en la Justicia donde dejar asentadas las personas y salir también de la lógica del escrache, que es la única que nos han dado en muchos sentidos".

Jey Mammon rompió hoy el silencio y aseguró haber tenido una relación afectiva con su denunciante durante varios años, pero negó terminantemente haber abusado de él.

En el video que publicó a través de su cuenta personal de Instagram, Mammon dijo: "Yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente".

Al respecto, Fardin señaló que "si sos menor de 18 años sigue siendo abuso, es verdad que entramos en una serie de matices entre los 13, los 14 y los 16 años, que es el punto en que hoy está haciendo hincapié Jey, si hay consentimiento".

Y añadió "después vamos al sentido común y la parte más visceral de cada uno de nosotros, ¿se pueden imaginar a los 30 años teniendo una relación sexual sexoafectiva con una persona de 14 o 16 años?", cuestionó Fardin.

La actriz, que contó que mantuvo encuentros con Benvenuto en los últimos días, remarcó la importancia del tratamiento del tema, ya que "se considera el pasado de la historia de donde viene Lucas no como algo para decir 'el problema era de la víctima', que es algo que se ha hecho conmigo, sino decir es lo que lo hacía aún más vulnerable, eso es algo a contemplar".

A su vez, consultada por los puntos en común entre su caso y el de Benvenuto, Fardin señaló que "tiene que ver con la posición de poder", tanto de Mammon como del actor Juan Darthés. Jey Mammon.

Recordemos que Fardin presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua, supuestamente consumado en 2009 durante una gira de la novela argentina "Patito Feo", cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

Al respecto, Fardin señaló que está "trabajando en un proyecto de ley justamente respecto de los ´juicios por la verdad´, hay muy pocos, y todos han sido iniciados por las víctimas".

"Estamos trabajando en un proyecto de ley para encontrar el modo en que no sea punitivista, porque justamente las víctimas no buscamos la cárcel, algunas sí y es respetable, pero yo por ejemplo no necesito la cárcel, necesito que la Justicia sea reparadora y diga 'esto sucedió'", manifestó la actriz.

"Creo que sí es un solución poder hablar de los 'juicios por la verdad', sobre todo en una instancia reparadora, para que la Justicia en la investigación no sea revictimizante", destacó. Y añadió que "este debate es el fundamental y el que hay que saldar".