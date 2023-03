¡Pobre De Paul! Qué mega famoso cantante internacional invitó a comer a Tini Stoessel

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se encuentran pasando un excelente momento en sus vidas, con un romance que está más que consolidado a pesar de los problemas que afrontaron al comienzo.



En ese contexto, la pareja disfruta de su presente, que en los últimos días los tuvo festejando la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, motivo por el cual se los vio muy enamorados tanto en las celebraciones en el Monumental como en los festejos privados.



No obstante, habrá que ver qué piensa el futbolista de la Scaloneta de lo que se supo en los últimos días: es que un mega famoso cantante internacional invitó a cenar a Tini Stoessel en su casa de España. Esa estrella es nada menos que Alejandro Sanz.

Tini Stoessel y Alejandro Sanz son grandes amigos. Foto: @tinistoessel.



Sucede que la joven cantante y el músico son grandes amigos, desde hace años. Incluso, grabaron juntos la canción “Un beso en Madrid” y ella fue su asesora en La Voz España 2020, motivo por el cual le dedicó un emotivo posteo en Instagram en aquel momento.



“Alejandro, qué alegría y emoción estar compartiendo a tu lado La Voz España. Te admiro tanto desde que soy tan chica, que por momentos casi ni llego a creerlo. Es un honor y un aprendizaje tan grande. Gracias por confiar en mí”, expresó Tini.



“Lo más lindo de todo esto es que todo lo increíble que sos como artista lo sos más como persona. Gracias, te quiero, te respeto y te admiro mucho. Esto está siendo una de esas aventuras que nunca en mi vida voy a olvidar”, agregó la cantante argentina.

Tini Stoessel y Alejandro Sanz, en La Voz España 2020. Foto: @tinistoessel.



Ahora, Alejandro Sanz estuvo de visita en el programa español “El Hormiguero”, en donde el conductor, Pablo Motos, reveló que alguna vez asistió a una cena en la casa del músico en la que también estuvo Tini Stoessel.



“Me invitaste a un asado en tu casa. Bueno, no, me autoinvité. Vino Tini y me dijo que iba a ir. Entonces, me autoinvité. Salimos al jardín y de repente sale un señor que no conozco con 52 pasamontañas. Parecía que ibas a robar un banco”, contó el presentador, entre risas.