Revelaron los denigrantes apodos que Jey Mammon le ponía a Lucas Benvenuto, su denunciante

La denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon continúa retumbando no sólo en las paredes de Telefe, el canal donde estaba trabajando el conductor, sino también en los medios en general.



Es que el escándalo por la gravísima acusación sigue siendo tema central en todos los programas. Y más aún desde que se deslizó en que habría otros famosos señalados por cometer el mismo delito, por abuso de menores.



En ese sentido, en LAM, Ángel de Brito reveló nuevos detalles hasta ahora desconocidos de la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, en donde, entre otras cuestiones aberrantes, se detallan ciertos apodos humillantes que el conductor y humorista le había puesto a su denunciante.



“Me mandaba canciones de amor y yo también. Me había puesto un apodo, me decía Pelusa porque decía que era como un gatito tierno y suavecito”, declaró Lucas Benvenuto en la Justicia, según leyó Ángel de Brito en LAM.



Asimismo, el joven, que en aquel momento tenía 14 años (Jey Mammon tenía 32), detalló cómo fue que comenzó el acercamiento con el conductor y contó detalles de los primeros encuentros que mantuvieron.



“Empezamos a hablar y fue muy dulce conmigo. Caí en las manos de un pederasta. Me mandó un taxi y fui a su departamento en Once. Hablamos de mi mamá mientras me convidaba marihuana y alcohol”, recordó Lucas Benvenuto.

Jey Mammon y Lucas benvenuto.



“Empecé a tener mucho sueño y acepté porque no quería quedar como un chico tonto. Quería gustarle. Mi siguiente recuerdo fue despertarme en su cama, junto a él, con marcas en mi cuerpo y chupones”, reveló.



“Me pedía fotos desnudo para conocerme más a fondo, según él. Fuimos a una fiesta que Juan organizaba y con 15 años pasé. Le dijeron a él que llevaban a un regalito sorpresa. Te tratan como un paquete”, concluyó el joven en su denuncia.