Nelson Castro recordó su anécdota más insólita: "Estuve 15 minutos en una nave espacial y..."

Nelson Castro es de esos periodistas que se deben a su oficio y le ponen el cuerpo. Así, a lo largo de su trayectoria en los medios, Castro ha vivido mil y un peligros y toda clase de situaciones incómodas con tal de perseguir la noticia y hacer llegar en primera persona la información a la audiencia.

Y en plan de repasar la extensa carrera de Nelson Castro, en Socios del espectáculo recordaron algunas de sus experiencias más arriesgadas, como su visita a Chernóbil, o cuando se calzó un pesadísimo traje de astronauta para pasar unos momentos dentro de una nave espacial.

“Tenemos una teoría: creemos que en los noticieros te quieren sacar de encima, por eso te mandan a hacer esas coberturas en zonas de peligro”, señaló divertido Rodrigo Lussich al presentar el informe en el que se veía al actual conductor de Telenoche midiendo la radiación en un parque de diversiones en la ciudad que sufrió el accidente nuclear.

A continuación, mostraron a Castro metiéndose en una de las zonas más peligrosas de Brasil y el momento en el que se animó a meterse en la aparatosa vestimenta que se usa para hacer expediciones al espacio.

Nelson Castro vestido de astronauta. Captura El Trece.

"El traje pesa 100 kilos, es bastante pesado", se lo oía decir a Nelson en el clip, antes de probarse el enorme casco y el pantalón. Tras ver las imágenes, el conductor comentó lo fuerte que le resultó esa situación que pocas personas experimentan.

"Los astronautas no podían medir más de 1.80 porque si no no entraban. Fueron 15 minutos que estuve arriba de la nave y fue tremendo", señaló el compañero de Dominique Metzer en el noticiero del prime time de El Trece.

El médico neurólogo explicó el contexto de esa singular escena: "Se habían cumplido 50 años del último viaje y en esa nota hablamos con uno de los astronautas que viajó y después fue el último en el alunizaje”. “Teníamos acceso a eso, que lo pusieron ahí solo por el aniversario del alunizaje. Fue maravilloso”, aseguró.

Esteban Mirol criticó a Nelson Castro

Días atrás, el periodista Esteban Mirol se refirió de manera muy crítica al desempeño de Castro en Telenoche. “Yo lo quiero mucho a Nelson. Hemos trabajado en radios, hemos compartido medios, pero me parece que hay personas que dan para una cosa y no dan para otra, y no lo veo a Nelson”, dijo el conductor de Telenueve en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Para mí es un brillante analista, es un brillante columnista. Ahí, no da ese perfil”, cuestionó Mirol, antes de comparar al presentador de noticias con una de las figuras legendarias que estuvieron en su lugar y lograron calar hondo en la audiencia: Santo Biasatti. Nelson Castro en Kiev, enviado para cubrir la guerra en Ucrania. Instagram Nelson Castro.

“Es un presentador fabuloso” y no es fácil “reemplazar una cosa así”, aseguró Esteban Mirol, quien destacó que su personalidad y estilo en la conducción dejó una huella en la historia de la televisión.