Nelson Castro revela su vínculo con el papa Francisco: "Me eligió para su libro"

-Nelson, ya un año sin Jorge Bergoglio, el Papa argentino. ¿Cómo lo recuerda? -Lo recuerdo con enorme cariño y con gratitud. El Papa me dispensó un afecto, un cariño, una amistad, una consideración y un respeto que no hace más que agigantar la admiración que yo siento por él. Realmente un hombre extraordinario, con sus aciertos y con sus errores, pero con una caridad y una llegada a la gente única. Y lamento mucho que en la Argentina tal vez, tal vez muchos no lo supieran entender, aceptar cómo era y aprovechar.

-Usted tuvo la oportunidad de tener un intercambio epistolar sostenido que los convirtió casi en amigos o por lo menos en personas muy cercanas. ¿Qué recuerda de Jorge, del hombre? -¿Mira, me acuerdo de esas dos cosas, no? Me acuerdo algo que. Hay dos cosas clave de las muchas que me acuerdo. El momento cuando él me eligió para hacer el libro de la salud de los papas, en el cual él hablara de su salud, la primera vez que un Papa en toda la historia del papado hablaba de su salud. Que él me haya elegido a mí, hoy me parece mentira. Y después lo que él me contó, que aún hoy en día me parece increíble, porque más que una entrevista, aquello fue una confesión y me estremece el hecho de que me haya elegido a mí, aún hoy me estremece, me maravilla y me emociona.

-¿Se acuerda de él seguido? ¿Reza por él? ¿Lo recuerda?

-Rezo mucho, rezaba mucho por él en vida. Y lamento mucho el final que tuvo, el tema de su salud, el tema de no haberse operado, yo hablé con él mucho, no haberse operado de la rodilla, lo digo porque siempre se lo dije, mire, la rodilla va a significar un deterioro para su salud enorme, no operarse la rodilla, no caminar, pero no hubo caso de convencerlo, así que ver su final, ver su sufrimiento estoico, a mí fue algo que me partía el alma. Pero bueno, fue su decisión y una de las cosas que tenía era la dificultad a veces de vencer su obstinación en algunas cosas. Bergoglio fue un Papa extraordinario, a mí me impactó durante su funeral, ver la llegada que tuvo a los jóvenes, algo que hay que valorar, que para la Iglesia es muy importante y para el mundo también.

-Se fue, pero nos dejó su legado.

-Sí, muchísimo. El legado es ese, es decir, el Bergoglio político tuvo miles de defectos y debo decir que cada vez que se lo señalaba, él se lo enteraba. Siempre respetó mis críticas. El Bergoglio, hombre de fe, representó algo extraordinario. Siempre recuerdo una frase que le dijo Obama cuando lo recibió en la Casa Blanca, Usted es el representante moral de Cristo en la tierra y me parece que eso es su legado.