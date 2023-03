La razón legal por la que Fernando Burlando "le soltó la mano" a Jey Mammon

A días de la denuncia que hizo Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abusar sexualmente de él cuando tenía 14 años y el conductor, 32, en América TV informaron que el ex presentador de La Peña de Morfi sería representado legalmente por Fernando Burlando.

"Jey quiere hacer una denuncia contra Lucas, están estudiando qué hacer. Calumnias y también hablan de extorsión”, dijo Javier Díaz, periodista de policiales de América TV, al contar que Mammon habría contratado a Burlando, quien lo había defendido en la causa que Benvenuto inició en 2020 y de la cual Jey quedó sobreseído al prescribir el delito.

Sin embargo, en las últimas horas, en LAM contaron que la situación real era otra, ya que al parecer Burlando no se haría cargo de la representación legal del conductor. “Hoy se dijo todo el día que Jey está buscando abogado. Porque pareciera ser que el estudio de Burlando ya no está más con él”, dijo Yanina Latorre.

Y Nancy Duré brindó más contexto: “El tema es así. En esta causa de Benvenuto estuvo el estudio de Burlando. De hecho, él es el que firma”. “Pero lo que dijo Burlando en el casamiento de Lizzy, es que Jey legalmente ya no tiene nada que hacer, no necesita abogado porque no hay una causa legal”, agregó.

Burlando le habría soltado la mano a Jey Mammon. Captura TV.

La panelista de Intrusos indicó que el letrado quiso decir que ahora le toca a la sociedad “juzgar” a Jey. En ese momento, Yanina Latorre acotó: “Ahora Burlando le soltó la mano, para mí, porque es verdad que en este momento es un debate social, moral”.

A continuación, Latorre destacó que el tema de Mammon generaba revuelo y tomaba estado público por tratarse de una persona pública y querida de la televisión: “Porque, en realidad, ahora nosotros estamos hablando de esto porque toca a dos personas famosas, pero pasa todo el tiempo, todos los días”.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abusar de él cuando era menor.

En tanto, Duré señaló un detalle extraño de la causa por la que la Justicia terminó absolviendo a Jey: “Por otro lado, lo que es raro en esta causa es que simplemente hicieron un cálculo matemático. Entiendo que los números son los números, prescribió, pero que no hayan notado que podía haber algo más detrás, cuando Benvenuto dice qué hay alguien que se lo presenta, es raro”.

Explosiva declaración de Luis Ventura

En este contexto, Luis Ventura aseguró desde su programa de América que tiene información sobre más famosos involucrados en casos de abuso sexual de menores. “Yo tengo mucho para decir, pero en las últimas horas tomé la decisión de guardar silencio, frente a cosas que uno no sabe si puede contarlas o no”.

“Pero hay más nombres famosos que están bajo la lupa. No sé si van a salir a la luz, a pesar de que había gente que me decía que yo tenía que ir a hacer una denuncia, lo que explicó Lucas Benvenuto, yo lo entiendo, porque he ido con otros casos y es lo mismo que nada. Se ríen de vos, no te dan ni cinco de bola”, indicó el conductor de Invasores de la TV.