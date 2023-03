Descubren a la novia de Marcos en los estudios de Gran Hermano

Marcos Ginocchio se consagró como ganador de la edición 2022 de Gran Hermano. El salteño se impuso en un mano a mano con Nacho por el 70,83% contra un 29,17% de su compañero; mientras que Julieta obtuvo el tercer puesto.

De esta manera el participante oriundo de Salta se alzó con más de 19 millones de pesos y una casa. Los participantes que se quedaron con segundo y tercer puesto también recibieron jugosos premios tras su larga estadía en el certamen.

Pero al momento de abandonar la casa e ingresar al estudio de Telefe, donde lo esperaba toda su familia, la periodista Marisa Brel logró hablar con la chica que sería la pareja del ganador de Gran Hermano.

Juli Illescas, como es su nombre, estuvo de novia con Marcos antes de que él entrara a la casa, de hecho se los vio juntos en un partido de la Selección Argentina que se jugó en la Bombonera, en marzo del 2022.

Y si bien Marcos negó estar de novio durante el tiempo que duró el programa, anoche en la final, Julieta estuvo alentándolo junto a la familia del ganador, que viajaron desde Salta para acompañarlo.

"Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más. Son hermosos los dos. Estaban en familia", expresó la periodista al compartir la foto.