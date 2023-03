El polémico dato que dio Luis Ventura tras el caso Jey Mammón: “Hay más famosos que…”

Jey Mammón se transformó en noticia en la última semana, a raíz del testimonio en televisión de Lucas Benvenuto, en el que aseguró que padeció abusos del conductor de Telefe. Una polémica que escaló hasta el límite de la suspensión del cómico en el canal y que generó que Luis Ventura soltara un pronóstico sensible.

El joven salió en América, en el ciclo A la tarde, que conduce Karina Mazzoco de lunes a viernes, a ofrecer su historia de vida y ahí relató que mantuvo una relación con el cómico, desde sus catorce años y que distó de ser consensuada, más bien todo lo contrario.

Una situación que se disparó con la irrupción en la opinión pública del caso de Marcelo Corazza, que fue detenido por la Justicia a raíz de denuncias en su contra y por presuntamente formar parte de una red de corrupción de menores, que continúa en investigación.

Todo este revuelo mediático provocó que Luis Ventura aportara algunos datos en su puesto de panelista en A la tarde, donde también se abordó la implicancia de otro conductor de Telefe, a raíz de otra declaración de Benvenutto.

El famoso periodista sacó a relucir sus fuentes, ese rasgo que lo caracteriza de recibir una montaña de informaciones de famosos. Así, Luis narró: “Yo tengo mucho para decir, pero en las últimas horas tomé la decisión de guardar silencio, frente a cosas que uno no sabe si puede contarlas o no”.

Y acto seguido avisó que Jey no será el único, que probablemente broten otras personalidades: “Pero hay más nombres famosos que están bajo la lupa. No sé si van a salir a la luz, a pesar de que había gente que me decía que yo tenía que ir a hacer una denuncia, lo que explicó Lucas Benvenuto, yo lo entiendo, porque he ido con otros casos y es lo mismo que nada. Se ríen de vos, no te dan ni cinco de bola”.