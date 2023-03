Juana Viale confirmó que se va de la Argentina: por qué y a dónde

Dejando a todos sorprendidos, Juana Viale reveló que su futuro se encuentra lejos de la Argentina. Por lo menos así lo comentó ella en el estreno de la serie de Ringo Bonavena. Pero, ¿Cuáles son los motivos por los que decidió abandonar el país?

La sorpresa la dio ella misma, ya que cuando le consultaron por cómo venían sus proyectos y si volvería a la televisión junto a su abuela, Juana Viale reveló que en el futuro cercano se irá del país en búsqueda de nuevos horizontes y otros proyectos.

Al ser consultada por el notero de Socios del Espectáculo, la nieta de Mirtha confirmó que se alejará del país. Sin embargo, no quiso dejar ningún cabo suelto y por eso contó cuáles son los motivos y el tiempo aproximado que se irá.

“Voy a hacer teatro, eso es lo más próximo que tengo. Va a ser en el mes de mayo, en España. No puedo contar mucho porque no está todo terminado. Pero, si no me equivoco, el 22 de mayo es el estreno allá”, contó sobre lo que le depara el futuro.

Pese a no querer dar muchos detalles al respecto, la insistencia del notero le terminó ganando: “Van a ser dos semanas de función, es una obra de un dramaturgo uruguayo llamado Sergio Blanco y la dirección será del argentino Cristian Morales”.

Lo que de manera indirecta dejó entrever Juana Viale es que en el futuro cercano no asoman los almuerzos. Es que el hecho de viajar la tendrá alejada de la televisión argentina, por lo que todo parece indicar que en caso de que retorne será luego de la primera mitad del año.

Es por eso que el periodista aprovechó y le consultó respecto a sus planes y la posibilidad de que vuelva su programa o el de su abuela. Sin embargo, mencionó que aún no le han confirmado nada al respecto: “No sé nada, todavía. Están en tratativas”.

“Estoy esperando una propuesta que me cierre y me siente bien. Nacho habla por mí, me aburre esa parte, a mí me gusta lo concreto”, concluyó sobre la labor de su hermano, quien es el encargado de negociar con el canal en su representación.