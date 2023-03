Jey Mammon habló con Yanina Latorre sobre la denuncia por abuso: "Lo conocía, pero..."

A días de la detención de Marcelo Corazza por corrupción de menores, en la tarde del jueves 23 Jey Mammon fue denunciado por Lucas Benvenuto por abusar sexualmente de él cuando tenía 14 años y el conductor, 32. La noticia conmocionó al público, a colegas y amigos, incluida a Yanina Latorre, amiga de Jey.

A raíz de esta grave acusación, las autoridades de Telefe decidieron suspender momentáneamente al conductor de La Peña de Morfi y Mammon publicó un descargo en sus redes aduciendo que estaba siendo extorsionado y que “el episodio en gran parte era falso”.

Horas más tarde, Yanina Latorre abrió LAM con este tema candente y, muy movilizada, contó que en el transcurso del día se había comunicado con su amigo, reconoció que le costaba mucho tratar la noticia por el lazo personal que mantienen, pero que era inevitable.

“La denuncia de Lucas es muy dura, yo estoy muy angustiada. Yo creo que tendría que hablar, no a través de un mensaje en redes, muy frío”, empezó Yanina, a la par de que Nazarena, en llanto, expresó que estaba shockeada y que no había podido escribirle.

Qué le dijo Jey Mammon a Yanina Latorre

“Yo hablé hoy con Jey. Fue muy escueto, me pidió que no dijera que hablé con él, pero yo tengo la obligación de contarlo porque es una situación súper delicada”, dijo Latorre, y siguió: “Él no me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que él no era menor”. Y añadió: “Me dijo que estaba muy deprimido y preparando el comunicado”.

La angelita contó lo que le recomendó a su amigo: “Yo le dije que debería hablar, me dijo que estaba todo el mundo escribiéndole”. Luego, Yanina se disculpó ante las cámaras y señaló: “Hoy es un día difícil, presentar este tema de un amigo es complicadísimo”.

El rumor de que Jey Mammon era la persona a la que se había referido Lucas Benvenuto en A la tarde, por América TV, corría desde el miércoles, cuando el joven que fue víctima de la red de pedofilia liderada por el psicólogo Jorge Corsi contó que el primer ganador de Gran Hermano se había contactado con él años atrás.

Además de asegurar que Corazza le había mandando videos sexuales, Benvenuto también mencionó a un "famoso conductor y músico" de Telefe. A partir de ese momento, el nombre de Jey empezó a sonar, hasta que el jueves quedó confirmado que era él.

"Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: '¿Lucas llegó?'. Él tenía 32 y yo, 14", relató el joven, en diálogo con el ciclo que conduce Karina Mazzocco.