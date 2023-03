El comentario de Martina que descolocó a Julieta en Gran Hermano

Faltan pocos días para que termine Gran Hermano y Nacho, Marcos y Julieta se disputarán el gran premio. Uno de ellos saldrá el domingo y el lunes finalmente se conocerá al ganador de la actual edición.



El juego para el adentro de la casa ya terminó, dado que ahora sólo les queda esperar y terminar de convencer al público de poner el voto. No obstante, con el ingreso de Tomás Holder, Martina y Mora, la casa continuó dándole picante a la convivencia.



Sucede que los tres ex participantes, al haber sido los primeros en abandonar el juego, compartieron poco tiempo con los finalistas, pero en algunos casos había muy poca onda y tampoco se pudo disimular en estos días.



Ese es el caso de Julieta con Martina, quien, por ejemplo, tuvo que aclarar que entraba a la casa en son de paz, ya que se había ido muy enemistada con gran parte de la casa, en especial con las mujeres.



En ese contexto, Martina realizó un comentario con respecto al afuera que dejó completamente descolocada a Julieta, quien no entendió del todo qué quiso decir su compañera.



“Yo estaba re contenta. Lo único que me daba nostalgia era ver los videos que hacía la gente, pero estaba re contenta”, comentó Martina ante sus compañeros, dejando algo desconcertada a Julieta.

Julieta Poggio, una de las finalistas de Gran Hermano.



“¿Qué videos hacía la gente?”, preguntó la joven finalista. “Videos que armaban, nada. Te agarra como nostalgia, como que no supiste valorar el momento que después se muestra en el video”, respondió Martina, aunque no logró conformar a Julieta.



En este reingreso, Tomás Holder hace campaña por Julieta; Martina, por Nacho; y Mora, por Marcos. Luego de más de cuatro meses, finalmente el lunes sabrá quién es el nuevo ganador de Gran Hermano.