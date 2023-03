Estas son las series y películas que llegarán a Netflix en abril de 2023

El mes de abril llegará con muchos estrenos en Netflix. En las últimas horas el gigante del streaming anunció la lista completa de series y películas que comenzará a estar disponible en su catálogo a partir del cuarto mes del año.

Entre los más esperados llega El amor después del amor, serie biográfica sobre Fito Páez; la segunda temporada de la exitosa serie Sweet Tooth; y el reality La Firma.

Series

War Sailor: Limited Series (2/4/2023)

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, dos marineros mercantes noruegos deben enfrentar la crueldad de una guerra en la que nunca quisieron participar.

La firma (4/4/2023)

Jóvenes artistas deben impresionar a íconos de la música en español como Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel para firmar el contrato de sus vidas.

Bronca (6/4/2023)

Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos.

Transatlántico (7/4/2023)

Marsella, 1940. Dos estadounidenses y sus aliados organizan una operación de rescate de artistas, escritores y otros refugiados que escapan de Europa.

Shin, abogado de divorcios (8/4/2023)

Impulsado por una tragedia personal, un pianista convertido en abogado explora el mundo del divorcio y hace lo que sea por defender a sus clientes.

La suegra que te parió: Temporada 2 (12/4/2023)

Después de la prisión, Isadir vuelve con su familia y encuentra nuevos amigos, romances... y formas de meter en problemas a Carlos y Alice.

Un hombre de Florida (13/4/2023)

Un policía caído en desgracia y sumido en deudas se ve obligado a volver a su Florida natal por una misión turbia que deviene en una cacería mortal.

Obsesión (13/4/2023)

El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas.

Queenmaker (14/4/2023)

Tras una crisis de consciencia, una asesora decide impulsar la campaña política de una abogada de derechos civiles y derribar a su antigua empresa.

Keeping Up with the Kardashians (15/4/2023)

La familia se une tras un evento aterrador en París que involucra a Kim. Kourtney y Scott tienen que encontrar la manera de mejorar su relación.

The Real Housewives of Beverly Hills (15/4/2023)

Entre nuevas caras, viejas rivalidades y la llegada de Teddi Mellencamp, el grupo vive una nueva temporada llena de glamour, chismes y drama.

Pálpito: Temporada 2 (19/4/2023)

Luego de fingir su muerte y huir del país, Camila, engañada, regresa al caos que había dejado atrás…, ahora acrecentado a niveles inconcebibles.

La diplomática (20/4/2023)

En medio de una crisis internacional, una diplomática lidia con su nuevo puesto de alto perfil y un difícil matrimonio con un político reconocido.

Bienvenidos a Edén: Temporada 2 (Próximamente)

Con nuevas amenazas y sin escapatoria, la rebelión inicia una intensa lucha por la libertad mientras Astrid pone en marcha su plan para el Nuevo Edén.

Workin' Moms: Temporada 7 (26/4/2023)

En un final emotivo, Kate y sus amigas buscan un equilibrio entre su realización profesional y personal. ¿Será más fácil con una pizca de humor?

El amor después del amor (26/4/2023)

Esta íntima serie biográfica detalla la vida y la carrera de Fito Paez, uno de los artistas más importantes de Argentina, y su recorrido musical junto a íconos del rock como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, y más.

Sweet Tooth: Temporada 2 (27/4/2023)

Al ser capturado por los últimos hombres, un niño venado especial hace lo imposible por ayudar a sus nuevos amigos híbridos antes de que sea tarde.

El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (28/4/2023)

Ken Goldin y su equipo de expertos lideran la acción trepidante en una de las mayores casas de subastas especializada en artículos poco comunes.

Películas

A la intemperie (1/4/2023)

Tras perder a su hija en el parto y verse a un paso de la muerte, una periodista empieza a derrumbarse entre visiones terribles y ataques misteriosos.

Caracortada (1/4/2023)

En su ascenso en el negocio narco de Miami, un gánster cubano se sumerge en un mundo de adicción, obsesión y crueldad y paga un alto precio.

One direction; Así somos (1/4/2023)

Documental del premiado Morgan Spurlock sobre la banda fenómeno One Direction en esta combinación de película de concierto y pase a los camerinos.

Chupa (7/4/2023)

De visita en el rancho de su abuelo en México, un chico solitario conoce una criatura legendaria y emprende con ella la mayor aventura de su vida.

Los reyes de la calle Mulberry: ¡Que reine el amor! (7/4/2023)

Un secuestro a manos de un expolicía malvado toca de cerca a Ticky y Baboo, que dejarán todo para embarcarse en una misión de rescate con astucia.

Hambre (8/4/2023)

Una joven y talentosa cocinera de comida callejera llega a su límite tras convertirse en la aprendiz de un chef tan prestigioso como despiadado.

Fuga de reinas (14/4/2023)

Cuatro amigas —y su pollo mascota— emprenden el viaje que planearon desde la escuela. ¿Lograrán esquivar los problemas y encontrar su camino?

Siete reyes deben morir (14/4/2023)

Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg se aventura por un reino fracturado con la esperanza de unir finalmente a Inglaterra.

Fenómenas (14/4/2023)

Al desaparecer su líder, el padre Pilón, tres expertas en fenómenos paranormales afrontan su caso más difícil. Inspirada en el Grupo Hepta.

Power Rangers: Ayer, hoy y siempre (19/4/2023)

Rita Repulsa está de vuelta, y los únicos que pueden detenerla son los Power Rangers. Después de 30 años, ¿seguirán siendo los héroes que se necesitan?

Dieciocho otra vez (21/4/2023)

Cuando Amelia cumple 40 años, desea volver a los 18, pero pronto se arrepiente de tener que revivir ese día una y otra vez.

Guía de viaje hacia el amor (21/4/2023)

Una ejecutiva llega en viaje de trabajo a Vietnam, donde conoce a un guía de espíritu libre que le ayuda a descubrir un mundo de belleza y aventuras.

Un lugar en silencio: Parte II (30/4/2023)

Obligada a dejar su hogar, la familia Abbott debe salir a un mundo lleno de criaturas atraídas por el sonido y otras amenazas que nunca imaginaron.

Documentales y especiales

Mo’Nique: My Name is Mo’Nique (4/4/2023)

¿Qué hace única a Mo’Nique? Desde enfrentar a un profesor racista hasta el consejo de su abuela sobre sexo, la legendaria comediante lo cuenta todo.

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now (5/4/2023)

Un íntimo documental sobre la historia de Lewis Capaldi, desde su temprana fama en redes sociales hasta su consagración como estrella de pop.

Cacería implacable: El atentado del maratón de Boston (12/4/2023)

Imágenes de archivo, intensas dramatizaciones y entrevistas exclusivas arrojan luz sobre la tragedia —y los hermanos— que aterrorizaron a una ciudad.

Cómo hacerse ricos (18/4/2023)

El dinero rige nuestras vidas... pero no tiene que hacerlo. El financista Ramit Sethi ayuda a diversas personas a potenciar su economía al máximo.

La tercera cita más larga (18/4/2023)

Khani y Matt se conocieron por una app de citas y se aventuraron a un viaje juntos a Costa Rica sin imaginar que llegaría una pandemia global.