Apareció la primera foto juntas de Agustina Macri y Bernardita Barreiro en un evento

Agustina Macri y Bernardita Barreiro se mostraron muy enamoradas y cariñosas en un evento, más precisamente en el desfile de Rapsodia, donde fueron fotografiadas a los besos, algo poco usual en ellas.



Es que la hija del ex Presidente de la Nación y su pareja siempre optaron por mantener el perfil bajo. De hecho, sólo habían aparecido fotos juntas en la tranquilidad de Villa La Angostura, en enero del año pasado.



En aquella ocasión, la pareja no se escondió, pero tampoco posaron para las fotos, sino que fueron descubiertas por paparazzis, disfrutando de la ciudad neuquina, donde Mauricio Macri tiene una lujosa casa.

Agustina Macri y Bernardita Barreiro. Foto: Instagram.



No obstante, ahora Agustina Macri y la hermana de Dolores Barreiro no tuvieron problemas en dejar que los fotógrafos retrataran el momento que estaban compartiendo. Y no sólo eso, sino que hasta ellas mismas lo publicaron en sus redes sociales.



Agustina Macri siempre mantuvo el bajo perfil y nunca se mostró interesada en aparecer en los medios, ni siquiera cuando su padre fue Presidente, entre el 2015 y el 2019. Son muy pocas las veces que habló con la prensa.



La hija de Mauricio Macri (la mayor, fruto de su relación con Ivonne Bordeu, su primera esposa) es cineasta y en estos días está enfocada en lo que será la dirección de la serie que contará la vida de Máxima Zorreguieta.

Agustina Macri y Bernardita Barreiro, en Villa La Angostura, en enero de 2022.



Por su parte, Bernardita Barreiro, hermana de la modelo Dolores Barreiro, es diseñadora de una línea propia de accesorios. Al igual que su pareja, también optó siempre por mantener un bajo perfil, alejada de los flashes.



Bernardita Barreiro tuvo algunos romances previos a formar pareja con Agustina Macri que tuvieron una cobertura mediática, pero siempre logró mantener la distancia con todo tipo de mediatización.