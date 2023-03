La fuerte confesión de Julieta Ortega: contó que fue maltratada por reconocidas figuras del teatro

La actriz Julieta Ortega hizo un repaso de sus comienzos en el mundo artístico y recordó cómo fue adentrarse en ese ámbito siendo hija de personalidades muy conocidas, destacadas y populares.



Julieta hoy reconoce que ser hija de Palito Ortega y de Evangelina Salazar significó que tuviera “muchas facilidades”, pero también revela que se le presentaron, al mismo tiempo, “muchas dificultades”.



En ese sentido, la actriz recordó, en una entrevista radial con el programa Agarrate Catalina, que en sus comienzos en la actuación se vio obligada a pagar “cierto derecho de piso” para hacerse un camino.

Julieta Ortega recordó cómo fueron sus comienzos.



“Cuando empecé a trabajar siendo la hija de una persona muy conocida se hace muy fácil y muy difícil al mismo tiempo”, comentó Julieta Ortega en diálogo con Catalina Dlugi, al hacer un repaso por el arranque de su carrera.



En ese contexto, Julieta Ortega confesó que fue víctima de situaciones de maltrato por parte de figuras reconocidas del ambiente teatral, pero que hoy en día esos hechos no le representan un motivo de enojo.



“Tenía un montón de puertas abiertas para hacer casting, pero al mismo tiempo hay un derecho de piso que hay que pagar con compañeros y compañeras cuando recién arrancás”, contó.

Julieta Ortega habló de los maltratos que sufrió en sus comienzos.



“Ni hablar de meterse a hacer teatro con actores teatrales de toda la vida, que te miran de reojo y que te hacen sentir el malestar por sólo estar ahí. Por suerte pude abrirme camino”, confesó Julieta Ortega.



No obstante, a pesar de haberla pasado mal en aquellos momentos, la actriz aclaró: “Es gente que hoy me cruzo en todos lados y los saludo con la mejor de las ondas, no me quedo con ningún rencor”.