Julieta Ortega confesó cómo espera enamorarse: "Estoy abierta a..."

Hace bastante tiempo que Julieta Ortega se encuentra sin pareja y ahora sorprendió a todos con una inesperada confesión, en la que aseguró que podría entablar tranquilamente una relación con una mujer.



Sabido es que la actriz mantiene una excelente sintonía con Iván Noble, pero actualmente es solo un vínculo de padres, dado que ambos tienen a Benito, por quien entendieron que debían tener una buena relación.



En una entrevista con la revista Pronto, Julieta Ortega habló de su jugado papel en la serie “El fin del amor”, que protagoniza Lali Espósito y en el que mantiene un encuentro sexual con el personaje de Vera Spinetta.

Julieta Ortega.



“Nunca me pasó y quiero pensar que sí, que estoy abierta a eso”, sorprendió al comentar Julieta Ortega, quien dejó abierta la posibilidad de enamorarse y de mantener una historia con una mujer.



“Te diría que no tendría ningún inconveniente. Pero bueno, tendría que pasarme para ver cómo lo llevo adelante”, explicó luego la actriz, que aseguró, además, sentirse muy cómoda con la interpretación en la serie.



“No me costó hacer la escena porque ese capítulo lo dirigió una muy amiga mía, que fue la que me llamó para hacerlo. Me dijo: ‘Mirá, hay esto, me parece que vos lo podrías hacer’. Y yo, las escenas más fuertes que hice en mi vida, tanto en cine como en televisión, las hice cuando del otro lado había alguien en quien yo confiaba mucho, hablo de dirección”, comentó Julieta.

Julieta Ortega.



“En El Fin del Amor estaba dirigiendo mi amiga Constanza Novich, otra en Verano Maldito, que estaba mi hermano dirigiendo la película. Me daría pudor si es un desconocido. Confío en mi hermano como director de cine, porque es un poeta con la cámara”, expresó la actriz.



“Ante esa gente, que yo sé que va a hacer algo bien, yo me saco la ropa sin ningún problema, porque entiendo que todo es más allá de eso. Como que se está contando algo con eso, con ese desnudo, con esa escena”, concluyó.