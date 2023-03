La increíble reacción de Lali Espósito ante la pregunta de cuándo va a tener novio

A pesar de tener un día a día muy agitado, de acá para allá y con muchos compromisos profesionales, Lali Espósito siempre se toma un tiempo para acercarse a sus fanáticos en las redes sociales.



Es muy habitual que la cantante abra la cajita de preguntas de sus historias de Instagram para responder a las diferentes consultas de sus seguidores, algunas de ellas bastante curiosas y otras muy divertidas.



En las últimas horas, Lali Espósito lo volvió a hacer y se encontró con una consulta algo extraña y muy incómoda, pero que de todas maneras decidió compartirlo en sus historias, cuando perfectamente podría dejarla pasar.

La reacción de Lali Espósito cuando le preguntaron cuándo va a tener novio. Foto: Instagram.



Sucede que le preguntaron a la cantante sobre su estado sentimental, pero de un modo que no está muy asociado a estas épocas. “¿Para cuándo el novio?”, le preguntó un seguidor a la cantante.



Ante la insólita consulta, Lali Espósito no se escondió y salió a responder de una manera muy particular: sin ningún texto ni palabra, compartió una selfie en la que aparece con un gesto extraño, desaprobando la pregunta.



Hace un tiempo ya bastante prolongado que no se le conoce una relación formal a Lali Espósito, que hoy por hoy se encuentra muy enfocada en el permanente crecimiento de su carrera como cantante.

Lali Espósito.



Sin embargo, hace unas semanas se descubrió a Lali Espósito a los besos con el cantante Rels B. Fue en Intrusos en donde revelaron los detalles del encuentro que mantuvieron en un boliche de Costanera, en Mendoza.



“Tengo una información sobre Lali y Rels B. Ellos ya habían tenido una historia y ahora me empezaron a escribir los fanáticos. El lunes fue la fiesta de la Vendimia en Mendoza y cantó Lali. Y quien estaba en Mendoza, a los chupones, fue Rels B”, contaron.