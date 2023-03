El dolor de Mica Viciconte tras la muerte repentina de una amiga

La modelo Mica Viciconte se encuentra atravesando un duro momento tras la pérdida de una de sus amigas más cercanas, Bárbara Oliver, quien también era nuera de Ramón Díaz. Tras algunos días para asimilar el dolor, la influencer realizó una reflexión en sus redes sociales, donde cuenta con tres millones y medio de seguidores.

Cabe recordar que Bárbara, de tan solo 32 años, falleció el martes 14 en un accidente automovilístico, cuando iba a bordo de la camioneta de su esposo, Michael Díaz. La pareja protagonizó un choque frontal en la Ruta 5, cerca de la localidad bonaerense de 9 de Julio. El accidente fatal dejó como saldo la muerte de la mujer, que salió despedida del habitáculo y murió en el acto, y del conductor del otro vehículo, identificado como Aldo Falqué.

En tanto, el hijo de Michael y Bárbara resultó herido y debió ser internado, mientras que la Justicia investiga al ex futbolista por “doble homicidio culposo”. En medio del caótico momento, Mica Viciconte se encuentra asimilando la pérdida de su amiga, a quien cariñosamente se refiere como Barby.

En su perfil personal de Instagram, la deportista se despidió con un emotivo mensaje y lamentó su muerte. Aunque admitió que no le resulta usual hacer este tipo de publicaciones consideró necesario dedicarle unas palabras. “De alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga increíble. Y despedirte como te lo mereces”, aclaró. El posteo obtuvo miles de reacciones por parte de sus seguidores, que le mandaron buenos deseos y mucha fuerza para el trágico momento.

“Nos conocíamos de Mar del Plata hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la residencia. Vivimos tantos, pero tantos momentos juntas... Salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más”, relató Mica, adjuntando una serie de fotografías de momentos que pasaron juntas.

Ambas mujeres mantuvieron la relación desde adolescentes y en la actualidad compartían salidas y asados en familia. “Hoy me cuesta creer que no estés”, escribió, sentida. “¿Por qué te fuiste así?, tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto?”, reflexionó.

La influencer recordó a su amiga como “una mujer alegre , compañera , laburadora , una madre increíble y con una familia hermosa”. Luego, la actual pareja de Fabián Poroto Cubero agregó: “No quiero caer , me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo”.

Mica cerró diciendo: “Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Amiga donde sea que estés, te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos”, junto a un emoji de una carita con corazones y el hashtag #BarbyTeVoyAExtrañar.