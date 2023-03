Con qué foto Cande Tinelli blanqueó a su novio uruguayo corredor de autos

Cande Tinelli y Santi Urrutia despertaron el interés del ojo público con una suerte de amor oculto durante las últimas semanas y las especulaciones no tardaron en formarse. Sin embargo, las publicaciones ambiguas, molestia con los medios y el escape de las cámaras quedaron atrás: la argentina y el uruguayo se cansaron del secretismo y asistieron a su primer evento como pareja. Incluso, la hija de Marcelo Tinelli blanqueó a su novio con una foto en redes sociales.

La relación entre ambos jóvenes parece estar marchando sobre ruedas, ya que decidieron abandonar los aires de misterio y, gradualmente, las publicaciones recortadas se transformaron en emojis cariñosos. La semana pasada, Cande Tinelli había subido una fotografía a sus redes sociales, en donde se podía ver cómo Urrutia le plantaba un beso en la sien.

Ahora, Lele y Santiago se vistieron de gala para asistir a su primer evento como pareja oficial y hasta compartieron el glamoroso look en sus perfiles de Instagram. Desde su perfil, donde cuenta con más cuatro millones de seguidores, la artista mostró los preparativos para la ocasión y, sorpresivamente, compartió una foto junto al corredor, ambos vestidos de negro. La joven agregó un emoji de corazón y etiquetó a Santiago, quien luego replicó el registro en su perfil con el mismo mensaje cariñoso.

Días atrás, los nuevos tortolitos compartieron una cena con Marcelo Tinelli, quien compartió una foto de ambos. De tal manera, todo indica que la pareja cuenta con la bendición del padre de la cantante y diseñadora.

Cande Tinelli había negado fuertemente cualquier nuevo interés romántico tras algunos meses de su ruptura con el artista Coti Sorokin. Los rumores que la relacionaron con Urrutia se iniciaron en el programa Implacables a comienzos de febrero, cuando el periodista Gustavo Méndez reveló que la influencer “estaba de novia y muy enamorada”.

La hija del conductor más importante de la televisión argentina no tardó en negar cualquier habladuría. Tras su ruptura con el intérprete de “Nada fue un error”, Cande había indicado sentirse mejor que nunca: “Volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos, que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre. A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal”.

Sin embargo, todo cambió cuando fue pescada in fraganti y a los besos con Santiago. El joven es un corredor de autos oriundo de Uruguay, pero que actualmente vive en España y es parte del equipo Cyan Racing Lynk & Co. Nació el 30 de agosto de 1996 en Miguelete, Colonia, Uruguay.

Desde muy pequeño se interesó en el mundo de las carreras, cuando tenía tan solo tres años y su abuelo compró una pequeña motocicleta para la familia. A partir de esa edad inició su amor por la velocidad y la técnica que conlleva participar en este tipo de deportes.