El pedido desesperado de Cande Tinelli a Paula Robles, la ex de su papá

En pleno destape mediático, Cande Tinelli repartió para todos lados, en especial contra Guillermina Valdés, a quien acusó de haberle hecho daño a Marcelo Tinelli, con quien se separó en mayo de 2022.



En medio de esa guerra, que sacó a la luz las internas hasta hace poco desconocidas en el clan Tinelli, Cande le hizo un pedido desesperado a Paula Robles, la segunda esposa del conductor y madre de sus hermanos Juana y Francisco.



Sucede que en su cuenta de Instagram, Paula Robles publicó un video recordando su paso por el Bailando por un Sueño edición 2007, cuando llegó a la final y perdió con la vedette Celina Rucci.

El pedido de Cande Tinelli a Paula Robles en Instagram.



Ante la publicación, Cande Tinelli aprovechó para hacerle un pedido muy especial. “Necesito que estés en el próximo Bailando”, comentó la hija de Marcelo Tinelli en el feed del Instagram de la ex esposa de su padre.



El gesto probablemente no haya sido nada casual por parte de Cande, que estaría tomando partido por Paula Robles entre ella y Guillermina Valdés, como mujeres que pasaron por su la vida de Tinelli.



En más de una oportunidad, Cande remarcó su excelente relación con Paula Robles y que incluso suelen encontrarse y compartir no sólo momentos actuales sino también algunos buenos recuerdos.

Cande Tinelli y Paula Robles.



En cuanto a la posibilidad de que vuelva al Bailando por un Sueño, los fanáticos de Paula Robles se hicieron eco del pedido de Cande y apoyaron la idea. Hay que recordar que su antecedente había dejado una fuerte polémica con quien fuera la ganadora, Celina Rucci.



“Ensayé de lunes a lunes, me hice tres desgarros que me dejaron un tobillo agarradito de un hilo y encima el conductor junto con un par de pelotudos sacaron un mito de que tenía un call center”, había dicho la ex vedette hace unos años.