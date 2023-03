Susana Giménez explotó: “No quiero hablar de política, pero…”

Susana Giménez debutó este viernes al frente de LOL Argentina (Last One Laughing), un programa en el que participan comediantes de todo el país y que se transmite por la plataforma Amazon Prime Video. Fue sin dudas una de las grandes noticias de la semana, con la diva de los teléfonos volviendo con todo a la conducción.

Con este nuevo proyecto por delante, Susana se animó a un desafío diferente en su extensa carrera artística. Recordemos que desde 2019 se alejó de la televisión abierta, y es por eso que varios medios estuvieron detrás de los pasos de la figura para conocer sus sensaciones.

"Me tiré a la pileta. Era un desafío bárbaro hacer esto. Pero me encantó, la pasé brutal. Reírse es fantástico. Me dedico ahora a hacer cosas diferentes, porque para hacer lo mismo me quedo con el programa. Hay que aggiornarse, sino no salgo del campo", dijo. Sin embargo, lo impactante por estas horas fue una nota que dio a Teleshow.

Lo cierto es que, mientras hablaba de la importancia de reír, Tatiana Schapiro de Infobae argumentó que la risa es muy necesaria hoy en día para Argentina, haciendo hincapié en la situación que atraviesa el país.

Respecto a esto, Susana lanzó: "Sí, es fundamental (reírse). Yo de política no quiero hablar, pero la verdad es muy duro para todos. Ya no es una cuestión política, ya ver que no hay luz con 40 grados de calor hace un mes, te rompe el corazón...".

Consultada sobre el logro de la Selección en el Mundial de Qatar, con Argentina campeona después de 36 años, Susana también confesó que cree que esa fue la única alegría para los argentinos en el difícil momento que se vive.

Susana Giménez comenzó su ciclo al frente de LOL Argentina.

"Fue impresionante lo del Mundial. Yo fui a ver, estaba en Qatar. No me quedé todos los partidos porque eran cada tres días, entonces me fui a Dubái a conocer otras cosas. Pero fue impresionante. Yo creo que fue la única alegría que han tenido los argentinos en los últimos años", deslizó.

Por otro lado, en otra entrevista que hizo con La Nación, Susana confesó el particular motivo por el cual no quiere opinar acerca de la política: "No quiero hablar más de política ni de nada pero este es un año político y no sé si es conveniente que yo vuelva. No me gusta que la mitad de la gente me ame y la otra mitad me odie. Y cuando te metés en temas de política, eso es inevitable".