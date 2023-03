Revelan la causa por la que Shakira se fue llorando de la TV en Estados Unidos

Luego de lo que fue su paso por el programa de Jimmy Fallon, junto a Bizarrap, no todas son buenas para Shakira, dado que fue descubierta llorando en la vía pública, lo que despertó un sinfín de especulaciones.



Las imágenes fueron de alto impacto para sus seguidores y fanáticos, quienes inmediatamente le expresaron todo su apoyo y cariño, enviándole mensajes muy cálidos, aun sin conocer lo que le estaba sucediendo.



Es que Shakira fue descubierta saliendo de una golosinería, en donde varios paparazzi notaron su rostro no sólo lleno de lágrimas que caían por sus mejillas, sino también con un claro gesto de angustia.

Shakira y Bizarrap, con Jimmy Fallon.



Si bien las teorías del llano de Shakira fueron muchos, los cuales la mayoría lo vinculan directamente a Gerard Piqué y a la escandalosa separación, hasta hoy nadie había sabido dar precisiones sobre los motivos que tanto la angustian a la cantante colombiana.



Ahora, en el programa Despierta América, explicaron cuáles son las razones por las que la ex esposa de Piqué no pudo contener las lágrimas en un lugar público, con todo lo que eso significa.



“Investigamos con personas cercanas a ella y, al parecer, la causa de esa reacción de Shakira fue provocada por puro estrés. Podría estar viviendo las consecuencias de estrés de la fama, dicen mucho, estrés por la situación que está viviendo o, a lo mejor, no se lleva bien con Piqué, los niños de por medio”, contaron en el programa.

Shakira, llorando a la salida del programa de Jimmy Fallon.



Entre los tantos mensajes de sus seguidores de redes sociales, la mayoría se centraba en enviarle muestras de cariño a Shakira, pero muchos otros apuntaban directamente a la prensa, pidiendo “que la dejen en paz”.



“Cómo es posible que la prensa la siga a todos lados, que la dejen en paz”, coincidieron varios usuarios de redes sociales. “Puede ser estrés por la salud de su padre. Hay muchas razones por las que uno llora. No todo es por Piqué”, comentaron también. Hasta el momento, nadie del círculo cercano a Shakira salió a hablar al respecto.