Por qué más allá del bofetón a Steven Spielberg en los premios Oscar, Los Fabelman es una película imprescindible

El domingo pasado Steven Spielberg recibió un revés de la Academia de Hollywood cuando su más reciente creación, Los Fabelman, no obtuvo ninguna distinción en los premios Oscar. El film tenía siete nominaciones, incluyendo categorías centrales como película, director y guión original. Sin embargo, el máximo ícono de la meca del cine se fue con las manos vacías, en medio de un injustificable desdén de los votantes que pareciera que quisieron estamparle en la frente al legendario realizador el cartel de "tu tiempo ya pasó". Nada más fuera de lugar, porque este cineasta desde hace rato tiene el sello de clásico que va más allá de esta era o las que vendrán.

Steven Spielberg no gana un premio Oscar a Mejor director desde fines de los '90, cuando levantó la estatuilla por su labor al frente de Rescatando al soldado Ryan. Y sinceramente, hubiera sido un gesto de nobleza que también se llevara el trofeo por su trabajo en una película tan significativa como Los Fabelman. Una obra imprescindible para entender el imperecedero poder del cine, y un relato en el que el realizador vuelve a dar cátedra en materia de mantener cautiva a la platea, dominando con su maestría característica registros que van de la comedia del coming of age al drama familiar.

De manera inesperada, Los Fabelman ha estado lejos de ser un éxito de taquilla a nivel global, y hasta el momento las ganancias por venta de entradas apenas han alcanzado el equivalente a su presupuesto de producción. Si el mercado está queriendo tambíen decirle a Spielberg que su tiempo pasó, está equivocado porque este film más allá de las resonancias autobiográficas de su creador, tiene la facultad de conectar con cada espectador en un viaje al tiempo de las grandes ilusiones de la infancia, y su consecuente choque con el fin de la inocencia que invariablemente llega en el albor de la adolescencia.

La notable Michelle Williams, nominada al Oscar por su labor, en una escena clave de Los Fabelman junto a Gabriel LaBelle.

Los Fabelman no es solo la historia de ese Steven Spielberg que desde pequeño abrazó al cine como pasaporte al mundo del asombro, sino también la confirmación de que las películas conservan el poder de revelarnos todo aquello que frecuentemente no queremos ver. Ese Sammy Fabelman que oficia como álter ego del realizador, inicialmente quiere fascinar a su platea familiar con sus cortometrajes iniciales, y tiempo más tarde hará extensiva esa seducción a sus pares en el colegio. Pero en el recorrido, descubre que el cine también puede quitar el velo de un doloroso engaño que antes no supo, o no quiso descubrir; así como también provocar una inesperada conmoción con el retrato que traza en pantalla de un bravucón y popular compañero de escuela.

En medio de los sacudones de la adolescencia, el protagonista de Los Fabelman se enfrenta a un gran dilema, comprueba que maneja las herramientas para conmover con sus incipientes creaciones cinematográficas, pero también vislumbra que hacer cine no es el festín que creía, sino que supone una inevitable lucha contra sus propios temores e incertidumbres. En tiempos en que la humanidad se debate entre el control absoluto y el estallido más desbocado, Steven Spielberg postula que si bien la respuesta permanece en lo que dicta el corazón, la disciplina juega sin dudas un rol fundamental en el despliegue de todo arsenal sensible. Porque en definitiva, lo que sigue enalteciendo su cine, es ese continuo aprendizaje de las películas de todas las eras, sumado a la eterna vocación por abrazar aquellos temas que atraviesan generaciones, y que en sus manos adquieren una alquimia que da en la tecla de un viaje entre el asombro y la introspección.

The Fabelmans / Estados Unidos / 2022 / 151 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guion: Steven Spielberg y Tony Kuschner / Dirección: Steven Spielberg / Con: Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten, David Lynch y Judd Hirsch.