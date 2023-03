Premios Oscar 2023: las películas y los artistas con más chances de ganar

En medio de movedizas apuestas en cuanto al destino que tendrán los premios Oscar este domingo, esta edición de la gala más famosa del cine podría deparar más de una sorpresa en las categorías más importantes en competencia. Por supuesto, el foco de atención en nuestro país está puesto en la incertidumbre sobre si Argentina, 1985 logrará imponerse sobre su principal competidora, Sin novedad en el frente. Pero esa no es la única incógnita de una noche que promete más de un sobresalto.

En el apartado principal de mejor película, de la decena de títulos en carrera,Todo en todas partes al mismo tiempo lidera los pronósticos. Por un lado, es el film más nominado del año con 11 candidaturas que incluyen varios de los rubros centrales. Por otro, su triunfo podría suponer un reconocimiento al potencial de esta producción independiente que logró coronarse como un éxito de taquilla a nivel global, y que además conquistó el consenso generalizado de la crítica. A su vez, si este film consigue la estatuilla más codiciada, rompería con la racha de películas solemnes con "mensaje" que la Academia suele galardonar en el momento más esperado de la ceremonia de los premios Oscar.

Con menos posibilidades de llevarse el Oscar a Mejor película aparecen Los Fabelman, Los espíritus de la isla, y la posible sorpresa de Sin novedad en el frente, que aspira por partida doble al trofeo más valioso y al de Mejor película internacional.

En la categoría Mejor director, Steven Spielberg corre con cierta ventaja por su labor en Los Fabelman. Si bien esta joyita de tono autobiográfico no fue un éxito de taquilla, es una obra significativa en la carrera del legendario realizador que no levanta un Oscar en su rubro desde fines de los '90 por Rescatando al soldado Ryan. También aparece con grandes posibilidades de llevarse la estatuilla a Mejor director en los premios Oscar, la dupla conocida como The Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), brillantes orquestadores de la creativa y exuberante Todo en todas partes al mismo tiempo.

En la competencia entre las artistas que aspiran a Mejor actriz protagónica en los premios Oscar, dos de ellas se vislumbran como potenciales vencedoras. Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo, y Cate Blanchett por Tár. Si bien la intérprete malaya quedó en los últimos días en el ojo de la tormenta por remarcar que sería importante que la Academia distinga por primera vez en mucho tiempo a una aspirante que no sea occidental, su labor en el adrenalínico film de los Daniels contiene una variada gama de matices digna de ser reconocida. Por su parte, Blanchett ya cuenta con dos Oscar en su haber, pero su lograda composición de una aclamada y déspota directora de orquesta en el segundo film mencionado, es del conocido paladar de los votantes de la Academia.

Los contrincantes en el rubro Mejor actor protagónico en los premios Oscar, prometen una intensa lucha entre Brendan Fraser (La ballena), Colin Farrell (Los espíritus de la isla) y Austin Buttler (Elvis). Los aspirantes tienen la llamativa coincidencia de estar nominados por primera vez en los galardones más populares de Hollywood, y cada uno en su registro, logró un desempeño de gran compromiso en las mencionadas películas.

Otro duelo que sacará chispas será el de Mejor actriz de reparto. Y si bien Jamie Lee Curtis despunta con leve ventaja por su labor en Todo en todas partes al mismo tiempo, casi a la par se ubican Angela Bassett por Pantera Negra: Wakanda por siempre y Kerry Condon por Los espíritus de la isla. En tanto que en el rubro Mejor actor protagónico, el triunfo parece casi cantado para Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo).

Por último, entre las categorías de los premios Oscar que serán seguidas con mayor atención, se encuentra la de Mejor película internacional. Aquí, más allá de que Argentina, 1985 tenga mayor peso que su principal rival, Sin novedad en el frente se vislumbra como ganadora por su tema, y por el hecho de ser candidata a Mejor película y Mejor película internacional. La Academia no se atreverá a dejar con las manos vacías a esta producción alemana de Netflix de exaltación pacifista. A poco de cumplirse el primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, los votantes seguramente volverán a considerar más la coyuntura que los méritos cinematográficos.