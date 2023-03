El llanto de Dalma Maradona al hablar de las adicciones de Diego

En su visita a Seres Libres, el programa de Gastón Pauls, Dalma Maradona no pudo ocultar su emoción al recordar a su padre, a Diego Armando Maradona, y a su incansable lucha contra las adicciones. “Yo lo vi sufrir. Yo lo vi pelear contra eso. Lo vi pelear con todas sus armas”, reveló.



“Una vez él estaba en el baño consumiendo. Yo tenía tres o cuatro años y le toqué la puerta hasta que no lo hice salir, que tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo. Y así me iba salvando, de esa manera”, recordó Dalma.



“Una vez estuvo internado y a nosotros nos vinieron a decir que teníamos que esperar porque no se sabía lo que podía pasar. Lo único que había que esperar era ver cómo reaccionaba él. Fui a hablar y le decía: ‘Por favor, por favor, no te vayas. Giannina te necesita mucho”, agregó la hija del Diez, mientras intentaba contener las lágrimas.



Sobre el rol de su madre, Claudia Villafañe, en la pelea constante de Maradona por dejar las drogas, Dalma la pone en un lugar muy importante, porque incluso estuvo al lado de él cuando ya se habían separado.



“Mi hermana y yo no nos enterábamos de todo. Era el dolor de mi mamá y tener que aguantar y protegernos. Después ya siendo más grande, yo me puse en un lugar de ‘esta mujer ya está separada de él y no tiene por qué hacerse cargo’. Entonces, voy a salir yo y me hago cargo, como si fuera la mamá de mi papá, porque no quería exponer a mi hermana”, contó.



“Hubo un momento que él estuvo internado en la Suizo, la primera vez, y justamente salió una placa con la fecha de nacimiento y ese día como que mi papá había muerto. Se descompuso mi abuela porque prendió la tele y lo vio, y fue como que ‘alguien tiene que salir y decir que esto es mentira’. Yo tenía 15 años”, recordó Dalma Maradona.

Diego Maradona y Dalma.



Sobre cómo veía a su papá en los peores momentos, reveló: “Yo sentía que a él muchas veces le costaba pedir ayuda. No tenía un lugar seguro para poder hablar de lo que le sucedía y que nadie se enterara. Eso lo pienso hasta el día de hoy, que no se puede creer. Por eso yo fui a terapia”.



“Él a mí siempre me colgó la medalla y decía: ‘Dalma fue quien me sacó de la droga’. Entonces, ya está. No le tengo que explicar a nadie mi relación con él. Yo a él no lo hubiera cambiado nunca con todo lo que implica y creo que él nunca hubiera cambiado ser quien fue”, cerró Dalma.