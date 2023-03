Ángel de Brito relevó cuál sigue siendo el amor de Susana Giménez

En el pase entre LAM y Los Invasores, Ángel de Brito y Luis Ventura suelen sacar a la luz algunos datos sobre el mundo del espectáculo y hasta hacen algunos análisis sobre distintas figuras.



Así fue como, luego de que Ventura reviviera el viejo romance entre Nazarena Vélez y Huberto Roviralta, ex pareja de Susana Giménez, Ángel de Brito se metió en el historial amoroso de la Diva y aseguró que sigue enamorada de un ex.



“Hay que sacarse el sombrero con Susana, porque nos ha dado todo”, comentó Ángel de Brito. “Bancarse que vaya Naza y le diga: ‘Mirá el anillo…’. Y se lo había regalado su ex Roviralta”, añadió el conductor de LAM.



“Ahora, Luis, Susana siempre salió perdiendo de sus relaciones. En lo económico en la gran mayoría de las veces”, analizó De Brito sobre cómo terminaron las relaciones amorosas de Susana Giménez.



“En realidad, fue una gran ganadora dentro de su profesión. En la vida, la verdad, la cagaron bastante”, acotó Luis Ventura ante la teoría de De Brito, quien luego recordó que “con Corcho Rodríguez hicieron mucho dinero juntos”.



En ese momento, el conductor de LAM elaboró su picante teoría y reveló el nombre del viejo amor de Susana Giménez que, según él, sigue dando vueltas en la cabeza de la Diva, aun con el paso del tiempo.

Susana Giménez y el Corcho Rodríguez.



“Borramos a Ricardo Darín, obviamente, de todo esto. Sigue de alguna manera compartiendo momentos y ella dice que son familia. Yo creo que sigue enamorada de Corcho”, lanzó Ángel de Brito.



“Que no me escuche Vero Lozano. No digo que esté muerta de amor, pero me parece que él fue el último amor importante. Porque después el uruguayo Rama sólo le generó disgustos”, agregó el conductor.