El increíble parecido del hijo menor de Eliana Güercio a su marido Chiquito Romero

La esposa de Sergio Romero, Eliana Guercio está pasando por un gran momento laboral y lo aprovechó para presentar a su hijo, por primera vez, en televisión. La actriz forma parte del panel de EPA!, programa emitido por América y fue en el estudio donde se dio la presentación del más chico de la familia.

La flamante panelista ya se había mostrado reacia a cualquier tipo de exposición pública en otras oportunidades: “Como madre me pasa que no subo prácticamente nada de mi bebito porque le tengo miedo a las críticas”.

Luca acaba de cumplir un año y tuvo su primera aparición en la pantalla chica. Justamente el conductor, Nicolás Magaldi fue quien los presentó como al "verdadero" chiquito Romero: “Se asomó una Eliana Guercio por ahí, que viene con sorpresa hoy. ¡Bienvenida Eli!”

En concordancia con un dia dificil con respecto a los cortes que azotaron CABA, sostuvo: “No podía llegar, yo no tengo agua, no tengo luz, no tengo internet, no tengo teléfono, no tengo nada, pero mirá, lo tengo a este bombón que nos mirá todos los días”.

Otro tema en el que tomó postura Eliana Guercio fue con respecto a la posibilidad de tener baños mixtos en los colegios: “Me parece una medida que habría que tomar junto a los padres, yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría, porque no tenemos la educación”.

La mamá de Jazmín, Chloe y Meghan fue tajante al respecto: “Yo no quiero que mi hija vaya al baño con un varón, que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa”.

En medio de la discusión y diferentes posturas sobre el tema del momento, Eliana contó su experiencia: “Yo estuve en Bélgica y ahí los baños son para chicos y chicas (...) Vas al que van los chicos y las chicas y no hay tutía, y son puertas vaivén”.

“Yo entré y dije ‘bueno, no vamos, no hacemos pis hasta el hotel” finalizó la anécdota en el viejo continente, sobre un tema que está en mesa de discusión, con adeptos y detractores, y que parece seguir sumando capítulos.