Eliana Guercio le reprochó en la cara a Pancho Dotto una bronca de 20 años atrás: “Era mi sueño que…”

Aguardó el momento pacientemente, a pesar del paso de los años, y en cuanto dispuso de la oportunidad escupió esa bronca atragantada. Eliana Guercio se sacó una espina clavada en su corazón y no dudó en expresarle a Pancho Dotto una vieja marca que arrastraba en su piel.

La esposa de Sergio Chiquito Romero encontró una chance única, merced a su reciente incorporación como panelista de América, un rol novedoso para la ex vedette que se ausentó durante décadas del país y los medios argentinos. Este trabajo le ofreció un campo fértil para sacarse un dolor de encima.

Resulta que el ex representante de modelos le brindó un móvil al ciclo de Nicolás Magaldi, desde Punta del Este, y dentro de distintos tópicos, Eliana acudió a una cuestión muy personal, a una experiencia negativa que padeció con Pancho en el pasado.

Sin contexto oportuno, Guercio decidió pedir la palabra y confrontar a Dotto directamente con un reproche pesado y picante. “Te quería decir que te llevé treinta millones de fotos a tu agencia, nunca me dieron una oportunidad”, exclamó la esposa del arquero.

Decidida a expresarle al histórico hombre de la moda que deseaba fervientemente una chance para ingresar en su agencia, cuando era joven, Eliana volvió a manifestar: “Así que como todos nos vamos a morir, te pido por favor, en la siguiente vida dame una oportunidad Pancho”.

Evidentemente conmovida, al menos con las emociones removidas por su pasado, Guercio redobló la apuesta y abrió su corazón para describirle a Dotto la relevancia que tenía en sus entrañas formar parte de ese mundo: “Era mi sueño, ahora ya soy grande”.

Elegante, con una verba pulida e inteligente, Pancho le respondió: “De vez en cuando aparece una chica divina como vos (por Guercio), me abraza y me dice ‘yo te voy a pedir una foto, pero yo fui en el año 1844 y no me diste bolilla’. Y yo le pregunto siempre a esa persona ‘¿hablaste conmigo? ¿te traté mal?’. ‘No’. ‘Entonces démonos un abrazo’”.