Coti Romero de Gran Hermano nuevamente se retocó el rostro: ¿Qué se hizo?

Desde que salió de Gran Hermano, Coti Romero la está pasando bomba. Mientras vive su amor con su novio, el Conejo, Coti se pasea por tddos los programas de la televisión para debatir sobre el reality y disfruta del reconocimiento y del cariño de la gente, se ocupa de lleno de su imagen.

Así, días atrás la correntina mostró en sus redes cómo quedó su sonrisa luego de someterse a un tratamiento de blanqueamiento dental. Y ahora, le tocó el turno a un detalle no menor de su anatomía: sus labios.

Para lucirlos con un poco de mayor volumen, Coti visitó a un cirujano plástico especialista en procedimientos no invasivos y compartió en sus historias el proceso en el gabinete y el resultado final.

“Vine a hacerme control”, contó Constanza en su cuenta de Instagram, a lo que el médico explicó: "Vamos a hacer unos pequeños detalles para armonizar el rostro, mínimo, casi ni se nota, para que esté más linda todavía”.

Instagram

“Siempre lo hacemos y no es permanente esto, pero es lo mejor del mundo, para que sigan hablando”, siguió la rubia, acostumbrada a las críticas que suele recibir a la par de los elogios y mensajes de apoyo de su fandom, que creció en las últimas semanas, al igual que sus ingresos.

Es que la participante que se fue de la casa abrazada a un peluche llamado Bananín, acusada de traicionar a sus amigas dentro de la casa, no para de facturar gracias a sus servicios de influencer, que se cotizan alto, según se filtró recientemente.

Un éxito como influencer

¿Cuánto percibe la estudiante de kinesiología por publicitar marcas en sus redes llenas de seguidores? Se supo que Coti está cobrando $50 mil cada historia de Instagram más el producto que manden, y $200 mil cada foto o reel en su feed, más los productos.

“Cuando me dieron mi celular y vi que tenía más de un millón de seguidores en Instagram y la cuenta verificada no lo podía creer", contó Coti en una entrevista que le hicieron en el ciclo Biri Biri, por República Z, al señalar qque hoy tiene 1,6 millones de personas que la siguen. Recientemente Coti se puso carillas dentales. Instagram Constanza Romero.

"Estoy muy agradecida con las marcas. Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero después pensé que para qué me voy a calentar”, agregó luego, al responder a quienes la cuestionan por su tarifario que le permite, entre otras cosas, hacerse todos los tratamientos estéticos que desee.