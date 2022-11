Así está Luca, el hijo de 9 meses de Eliana Guercio y "Chiquito" Romero

Luca Romero, el hijo de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero, cumplió 9 meses el pasado miércoles y sus papás compartieron algunas fotos del embarazo y las primeras imágenes del bebé en familia.



En una de las fotos compartidas por la ex vedette se puede ver al arquero de Boca Juniors sonriendo y sosteniendo a su bebé dormido en sus brazos plácidamente. Sin duda, una postal más que tierna.



Asimismo, el pequeño Luca también posó con el resto de la familia, en donde todos se mostraron súper felices en el cumpleaños de Eliana Guercio, que no pudo disimular ni un poco su alegría.





Eliana Guercio y Sergio Romero regresaron a la Argentina luego de muchos años y aún están atravesando un periodo de adaptación por el significativo cambio que representó volver al país.



En una de sus tantas visitas a programas del espectáculo, Eliana Guercio se emocionó en Intrusos al ver un video de su marido hablando de ella. “Él es lo más. Estoy emocionada. Imaginate cómo no me voy a enamorar de este ser humano que sigue siendo igual que hace 14 años”, expresó.



“Siempre tuve en claro que quería tener una familia grande. Siempre quise tener cuatro hijos y yo con tres para mí estaba terminado. Es la familia que siempre soñé. Estamos súper bendecidos y yo lo conocí cuando nadie lo conocía. Su cabeza sigue siendo la misma. Nunca se la creyó”, comentó Eliana.





“Me gusta mucho que tenga esa calidad de persona que tiene. Yo aprendí un montó de él. Él fue el que bajó la locura que tenía yo y fue quien me empezó a decir: ‘Qué te importa lo que digan, si no es tu papá, tu mamá, ni tu hermano’”, reveló Guercio.



Asimismo, Eliana aseguró que Chiquito la respetó muchísimo desde que se conocieron. “Él se bancó que me acomodara la cabeza y me siguió queriendo y respetando. Que pasen 14 años y siga mirándome como me mira es re lindo”, concluyó.