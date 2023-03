La categórica respuesta de Eliana Guercio al enterarse de que Guillermina Valdés salió con Javier García

En medio de las imparables repercusiones por el encuentro entre Guillermina Valdés y Javier García, Eliana Guercio tuvo una categórica reacción por el momento que compartieron la modelo y el arquero de Boca Juniors.

Cuando se dio a conocer la noticia, Eliana Guercio confundió los tanto y pensó que Guillermina Valdés se había encontrado con Sergio “Chiquito” Romero, su esposo. Al referirse a su confusión en un móvil con LAM (América), la entrevistada comentó entre gestos de sorpresa y fingiendo un ataque de tensión: “Me dijeron ‘el arquero de boca’”. Luego al reconocer que se trataba de Javier García agregó: “Un síncope, pero después dije ‘qué suerte’”.

Sobre este instante de desbarajuste, Guercio reconoció: “Se me paró un poco el corazón. Justo en este momento que estamos tan hermosamente bien. En el laburo, los chicos, todo hermoso”.

En tanto que sobre el presunto romance entre Valdés y García remarcó: “La verdad que no lo sabía. Me sorprendió porque no tenía ni idea. Nadie sabía nada”.

Entonces, cuando el cronista le preguntó a Eliana Guercio si haría salida de parejas con su marido junto a Guillermina Valdés y Javier García, la artista respondió: “Me encantaría. Me fascina ella. Poca gente sigo. Ella me parece hermosa, me encanta su persona, estéticamente, físicamente, toda ella”.

Además, Guercio dejó en claro que Romero no le contó nada sobre el asunto. “No, a él se lo conté yo. Obviamente, le escribió a su compañero y ya después no sé. Él debe saber algo más que yo. Por más que le pregunte, no me cuenta”.

Finalmente, sobre el nivel de exposición de Javier García tras su encuentro con Guillermina Valdés, Eliana Guercio subrayó: “Que se lo banque un poquito. Con tremenda mujer… Les deseo muchos éxitos”.