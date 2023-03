Yanina Latorre destrozó a Romina de Gran Hermano: “La nena de 5 meses no la reconoce porque…”

Las incógnitas, los misterios, las dudas, las presunciones rodean a Romina de Gran Hermano. Su argumentación sobre la necesidad de ingresar al reality se convirtió en objeto de estudio, en cuanto a esa supuesta penuria económica, así como se analiza la decisión de alejarse de sus tres hijas durante tantos meses.

Justamente sobre ese comportamiento de dejar a sus criaturas para sumergirse en un aislamiento tan prolongado provocó la reacción de Yanina Latorre. La panelista abordó ese aspecto de la ex diputada nacional y soltó concepciones muy fuertes.

Las declaraciones de la angelita se produjeron en la edición del lunes de LAM, donde anticiparon que la producción le generó el controversial encuentro con sus pequeñas, para romper con la tradición del reality por segunda vez, dado que ya habían ingresado familiares.

La discusión arrancó con una reflexión de Nazarena Vélez, en cierto apoyo a Uhrig: “Lo que yo considero, que no significa que vos lo vivas de la misma manera, es que a mí me costaría muchísimo, para que me vaya bien laboralmente, dejar a un bebé de cinco meses. Por mí y por mi hijo me vuelvo loca”.

Al escuchar a su compañera, Yanina saltó con su vehemencia habitual, esa característica manera de expresarse y disparó contra Romina: “¡El bebé no la conoce! Hablalo con un psicólogo. Un bebé de cinco meses cuando pasan cuatro meses de no ver a la mamá no la conoce más”.

Lejos de menguar el tono, Latorre continuó con su visión, con su opinión de esa determinación de correrse del crecimiento de una beba muy pequeña y bramó: “La está criando otra persona. Es la mitad de su vida”. En referencia a que la ex legisladora se metió en la casa cuando su niña caminaba por los cinco meses.

Luego, la esposa de Diego Fernando Latorre realizó una comparación con ciertas vivencias de su compañera Nazarena y le manifestó: . “Vos te independizaste, te costó, estuviste mal económicamente veinte mil veces y no los dejaste a los pibes y te metiste en Gran Hermano”.