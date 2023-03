Rating: cuánto midió el reencuentro de Romina con sus hijas en Gran Hermano 2023

Gran Hermano 2022 se encuentra en su etapa de definiciones. Con los cuatro finalistas definidos, la producción decidió cumplir el sueño de uno de ellos. Así fue como Romina Uhrig pudo reencontrarse con sus tres hijas en una visita especial que se extendió por más de una hora.

El emotivo momento ocurrió cuando Santiago del Moro le pidió a la jugadora que ingrese al SUM. Allí la esperaban. Desbordada por la emoción y el llanto, corrió a abrazarlas. "Me voy a calmar", se la escucha decir.

Además, no dejó de agradecerle a Marita, la mujer que cuida a las pequeñas y que ingresó a la casa para acompañarlas.

Las dos más pequeñas se mostraron entusiasmadas por verla y le contaron sus últimas vivencias. Por su parte, la mayor de las hermanas no pudo contener el llanto cuando Romina le preguntó si la extrañaba, a lo que la adolescente respondió que sí.

Luego de una hora, se despidieron y, a pesar de la tristeza que le generó esto a la jugadora, intentó no mostrarse quebrada ante sus hijas.

"Gracias. Sentí que se me aflojó todo. Mía está más alta que yo. Feli me preguntó todo y la gorda me habla y me dice ‘mamá te amo’", agradeció Romina a Santiago del Moro.

El tan esperado reencuentro entre Romina y sus hijas midió 22.8 puntos de rating, casi lo mismo que el primer programa de esta edición del reality. Con estos números el ciclo de Telefe volvió a ganar en su franja horaria, además de convertirse en lo más visto del lunes.