Gabriela Arias Uriburu contó las causas por las que sus hijos no pisan Argentina

Gabriela Arias Uriburu fue operada a principios de enero y eso produjo que uno de sus hijos pisara por primera vez las tierras de su madre. Sin embargo, no es algo habitual en ellos. Karim Shaban fue quien llegó para acompañarla y no venía a Argentina desde hace 12 años. Por su parte, Sharif sólo lo hizo cuando era bebé y Zahira jamás vino. Es por eso que en una nota expuso el dolor que le generó esto y la forma en la que logró superarlo.

Por decisión propia, Karim, Sharif y Zahira no suelen venir a la Argentina a visitar a su madre. Con el correr de los años, Gabriela Arias Uriburu logró entender los tiempos de sus hijos y decidió desistir con los pedidos aguardando que les nacieran a ellos las ganas de hacerlo. “Cada vez que tocaba el tema traía esta cosa de enfrentamiento”, explicó.

“Yo pertenezco a una generación y ellos a otra. Ellos van mirando a lo propio, sus trabajos, sus estudios… entonces a los chicos le fue siendo difícil darle un lugar a la Argentina y a mí eso me dolía, lo tomaba como personal. Jordania no tiene un mes de vacaciones, ahí se van diez días y listo. Y ellos elegían irse de vacaciones con los amigos. Es la edad”, le contó a la Revista Gente.

“Yo les decía que era importante nuestra historia y la familia, pero la verdad que era un tema difícil. Siempre me tocaba a mí viajar para allá. Eso trajo toda una situación familiar complicada hasta que dije ‘no me muevo más hasta que vengan ellos’… hasta que me dijeron que se casaban y tuve que volver a viajar”, confesó la escritora y activista.

Respecto a cómo hizo para inculcarle un poco de cultura argentina a sus hijos, mencionó: “Yo llevé a la Argentina en mis valijas, llevé a nuestro país al Medio Oriente cada vez que estuve allí de visita. Cuando viajaba llevaba sábanas con algodón de acá, ropa confeccionada en el país y un montón de cosas como para que sientan lo mismo que nosotros. Ellos tienen a la Argentina, pero no la viven como uno quisiera. La vida es tan sabia que uno tiene que dejarse de preocupar tanto y dejar que se vayan tejiendo los propios hilos”.

Sumado a esto, algo entusiasmada, Gabriela comentó que este año existen grandes chances de que se dé la visita de uno de sus hijos: “Me encantaría hacer todo con ellos, pero entiendo que capaz Karim quiere venir con un grupo de amigos y recorrer las provincias. Va a ser lo que salga. Quiero que sepan que cuentan conmigo y, en el plan que pueda incluirme, me sumaré pero sin invadirlos. Lo que logremos disfrutar juntos ya va a ser un montón”.

Por otra parte, habló sobre las críticas recibidas por su caso: “Hay un porcentaje de la gente que no entiende mi lucha. Yo sé cómo es. Hablan según su propia historia de vida, no de acuerdo con la mía. Con esta situación me encontré muchos años”.

Ante la consulta sobre si sintió que criticaron su rol de madre, Gabriela Arias Uriburu respondió: “Si, totalmente. Pero bueno, nuestra humanidad es eso. Hay diferentes niveles de anteojos con los que cada uno mira la realidad. Mi historia no es saber quién fue el bueno o el malo: hubo un hecho complejo, difícil para nuestros hijos, que hoy lo viven millones de niños en todo el mundo. Frente a esto, yo decidí volver a reunir y sembrar. Esto para el mundo era difícil de entender pero yo nunca abandoné mi lucha”.