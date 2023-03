Dady Brieva imitó a Bizarrap y lo sepultaron en las redes sociales

Dady Brieva volvió a generar polémica con su programa Peronismo Para Todos. El actor y humorista puso al aire un video simulando ser una "session" del exitoso productor argentino Bizarrap. Con la misma base rítmica que se utilizó en la BZRP Music Session #49 junto a Residente, Brieva le cambió la letra y cantó expresando su orgullo peronista.

En un freestyle de dos minutos, el comediante relata parte de su historia y comparte sus ideales. La producción se denomina Dady Sessions 17-10 en clara relación al Día de la Lealtad Peronista.

"Soy un actor militante / Ojalá que pase el tiempo y seamos Venezuela / Voy a seguir el legado de Evita y de Perón / Soy peronista y, por si no quedó claro, nosotros somos los buenos", expresa parte de la letra.

Luego, el humorista también se autodefine: "Yo soy el hijo de la loba que crió a Rómulo y Remo / Yo avanzo, nunca temo / Soy el Dady, nada menos, soy peronista / y por si no quedó claro, nosotros somos los buenos".

Pero la idea parece no haber gustado mucho en las redes sociales, que rápidamente se colmaron de mensajes criticando al actor. "Vergüenza ajena. ¿Dónde está el botón de desver?", "Dady Brieva me hace reír y me cae bien, pero este papel es lamentable", "¿Cómo pudieron plagiar el tema de Bizarrap y Residente y no poner ningún crédito?", fueron algunos de los mensajes.