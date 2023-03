Marlene Montaner despertó rumores de embarazo: ¿Stefi Roitman será mamá?

Stefi Roitman y Ricky Montaner ya están acostumbrados a estar en el centro de las especulaciones, no solo por ser una pareja muy querida en el ámbito, sino por ser parte de la familia de artistas con alto reconocimiento en Latinoamérica, que cuenta con su propia serie televisiva. En ese contexto, otra vez aparecieron los rumores sobre un posible embarazo de la rubia.

Esta vez, sin embargo, no parecen simples habladurías, ya que fue la misma Marlene Montaner la que se encargó de disparar las alertas, tras publicar una peculiar historia en su perfil personal de Instagram. El mensaje ambiguo fue como una invitación para que los fans y los trabajadores del medio arranquen con las sospechas del embarazo.

Fue Juario la que detectó la posible sugerencia tras la publicación de la madre del cantante y compositor venezolano. La joven no tardó en compartir con sus casi 700 mil seguidores de Instagram el resultado de su ojo entrenado para los detalles. Según especificó, Marlene acostumbra a publicar listas de deseos y pedidos, ya que ella y su esposo son muy creyentes.

De la nueva lista de la Montaner, a Juariu le llamó la atención un detalle específico. “Por tu Espíritu Santo en la Luli”, escribió la mujer y la influencer rápidamente tomó una captura de pantalla a la que sumó un emoji de embarazada con un signo de interrogación. Cabe destacar que “Luli” es el apodo que Marlene le puso a la Stefi. Otros de los agradecimientos y pedidos fueron: “por darnos herramientas”, “por viajar con mi esposito” y “porque falta poco para abrazar a mis princesas egipcias”.

No es la primera vez que la madre de Ricky lanza comentarios sugerentes en relación a un posible nuevo bebé en la familia. En los años que su hijo y la rubia llevan en pareja, varias veces mencionó que le gustaría tener más nietos, lo cual ha orientado a los fanáticos de la pareja a estar siempre atentos a cada paso de la familia Montaner.

Mientras tanto, la pareja prefiere mostrar otros aspectos de su relación en redes sociales. Hace poco, por ejemplo, Ricky le dedicó una canción completamente inédita a la Stefi, quien se deshizo en lágrimas al escucharla por primera vez. Respecto a los múltiples rumores de embarazo que surgieron a lo largo de su tiempo juntos, ambos evitaron confirmar o negar sospechas.

Vale recordar que en enero del año pasado, durante la boda de actriz y Ricky, surgieron rumores de una mala relación entre ambas mujeres. “Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión. Es más, alguien me contaba que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, relató en su momento el periodista Juan Etchegoyen.

Fue la misma Stefi quien se encargó de tirar por el piso las versiones que la colocaron enfrentada a su suegra, “Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No, no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido. Me contengo mucho, me encantaría responder”, señaló.