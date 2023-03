Jimena Barón habló de su rol de madre: "Fui la mami del chat más responsable, pasé de La Cobra a "acuérdense del cuaderno de matemáticas""

Jimena Barón volvió a los escenarios tras cuatro años y lo hizo en Mendoza. La artista se presentó en el Auditorio Ángel Bustelo en el marco de la Vendimia Para Todos y brindó un corto, pero intenso show en donde cantó su trilogía más famosa: La Araña, La Cobra y La Tonta.

Jimena llegó a Mendoza acompañada de Morrison, su hijo, quien el jueves cumplió 9 años. Momo, tal como se lo conoce, estuvo presente en el recinto ubicado en el Parque Cívico de Mendoza, y fue sorprendido por su mamá que, junto con el público, le cantó el cumpleaños feliz. "Yo estoy aca porque fui autorizada por una persona, la persona más importante de mi vida. Fue su cumple el jueves. Él no sabe esto que está sucediendo, pero a mí me gustaría que le cantemos el cumpleaños", expresó Jimena.

"Momo, momo" cantaron los presentes animando al niño a aparecer en escena y recibir el canto de cumpleaños, sumado a que sopló la velita de una torta para luego retirarse en los brazos de Jimena.

"A mí me alegra mucho este momento en el que soy mamá. Trato, desde que nació, de decirle que todo está re bueno y que tiene el mundo para comérselo", sostuvo Jimena Barón en una charla mano a mano con MDZ antes del espectáculo en este retorno a los shows, tras cuatro años. "Tuve nervios después de almorzar, ahora más cerca y después de probar sonido no. Lo disfruto mucho", confesó tras bambalinas la artista.

"Después de guardarnos tanto tiempo, de repente dijimo "che, hace 4 años", entonces hay mucha ansiedad porque se está armando la gira nueva, el disco nuevo y muchas cosas entonces estoy como un nene en un parque de diversiones", contó sobre esta vuelta a los escenarios y la gira que está por comenzar. "Teníamos todo el proyecto con fechas reales, veníamos diciendo falta poco y en el 2023 sabíamos que sí volvíamos en eventos importantes y una gira".

Jimena Barón en el back, en donde habló con MDZ.

"Estuve cuatro años de madre, fui la mami del chat más responsable avisándole a las demás. Pasé de La Cobra a "acuérdense del cuaderno de matemáticas". Estaba en reposo la artista", cuenta muy divertida Jimena.

La Vendimia Para Todos no solo contó con el show de Jimena Barón, sino que además tuvo cuatro espectáculos artísticos de primer nivel y la coronación de los reyes de la VPT que representan a la Comunidad LGBTIQ+ durante todo un año.

Generalmente, sobre todo en los últimos años, los artistas que se presentan en este festejo son una especie de abanderados de la comunidad como han pasado Lizy Tagliani y Florencia Peña, en las ediciones anteriores y este año le tocó a Jimena Barón.

"Sí, un poco de presión da cuando te dan un título o bandera. Pero mi relación con la comunidad fue algo genuino que se dio con mi destape y el mensaje de la libertad. Un mensaje con el que crío a mi hijo, y que hay que defenderlo cueste lo que cueste. Hubo un lazo del otro lado con la comunidad y sé que hoy, en el 2023, lo que no debería ser un tema, lo que debería ser normal como es ser libre sin joder a nadie, aún así hoy jode. Si bien está todo mejor, me alegra que se la jueguen y que se banquen cosas me da mucha admiración", sostuvo Jimena Barón en diálogo con MDZ.