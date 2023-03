Inesperado: quién fue la última eliminada de Gran Hermano

Este domingo la casa de Gran Hermano vivió una nueva gala de eliminación, tras una semana donde la entrada efímera de Alfa generó conflictos entre las chicas, con Romina y Julieta atacando a Camila por festejar la visita del que fue su único aliado en el programa. La placa de nominados quedó conformada por Camila, Julieta, Marcos y Romina, en tanto que Nacho fue el líder de la semana y ganó la inmunidad. Todo terminó con la salida de la rubia, una decisión que en redes sociales fue inmediatamente considerada como fraude.

En la gala, conducida por Santiago del Moro, estuvieron presentes los familiares, amigos y allegados de los nominados finales. Uno a uno, los hermanitos ingresaron al confesionario para hablar directamente con el público y buscar su apoyo. Camila, muy ansiosa, expresó: “Me gustaría que no me voten porque lo que ven es lo que soy: alegre, divertida, optimista, transparente. Esta es mi esencia, desde que llegué siempre jugué mi juego, que es ser la mejor versión de mi misma, sin hablar mal de nadie ni excluir a ningún compañero, aportando mi alegría. Me vieron feliz, triste, enojada, loca. Quiero mostrar que a pesar de que te tiren mierda y te critiquen siempre va a haber un rayo de luz para seguir”. En tanto Romina solo tuvo palabras de agradecimiento para quienes la apoyan, para sus familia y allegados.

Marcos, por otro lado, dijo: “Quiero agradecerles a todos porque disfruté todo el tiempo acá, viví momentos increíbles y conocí gente increíble, estuve en situaciones que me pusieron a prueba, de las que aprendí sobre mí mismo. La mejor recompensa es el amor que ustedes nos hacen llegar. Si por alguna razón quieren que me quede, les pido que me apoyen hoy. Sin ustedes nada hubiera sido posible así que estoy agradecido”. Finalmente, Julieta expresó: “Después de cinco meses siento que ya me conocen, me vieron en todos mis estados. La vida es una y gran hermano también, siento que no me quedé con ganas de nada, seguí mi corazón y me dejé llevar por mi propio camino. No me quiero conformar con un ‘todo pasa por algo’ porque siento que me merezco más, por eso le quiero pedir ayuda a todos para cumplir mi sueño”.

Tras el primer cierre de votaciones, los cómputos parciales indicaron que el primer participante en salvarse de la eliminación fue Marcos, tal como esperaban los fanáticos. El porcentaje de votos negativos fue bajísimo e incluso Santiago bromeó que el número “no era para remera”, sino para algo más. El salteño apenas sacó un 0.47% y se mostró agradecido con los espectadores. “Es muy lindo sentir este momento de alivio, agradezco a la gente”, indicó. La segunda salvada fue Julieta, también con una cifra baja de votos en contra: la joven cosechó un 8.99 de los votos negativos y expresó: “Nada se puede comparar con este momento, significa que tengo que seguir por este camino”.

De esa manera, el destino de Romina y Camila quedó en manos de los espectadores y la producción abrió las votaciones por última vez. A diferencias de todas las galas anteriores, donde los hermanitos que quedaban mano a mano contaban sus sensaciones, ahora fueron los que ya están con un lugar asegurado en la final los que les dedicaron unas palabras a ambas mujeres. Julieta le dijo a su amiga Romina: “Te mostraste como vos sos, te merecés tu lugar acá. Fuiste mi gran compañera, sería feliz si te quedás” y a Camila le comentó: “Tuvimos diferencias pero pudimos hablar y solucionarlo. Demostraste lo que sos así que sé que te esperan cosas muy lindas”.

Luego fue el turno de Marcos y comentó que le encantó ser compañero de Romina, ya que ella hizo mucho por el grupo en cosas que los más jóvenes no veían. A Camila, en tanto, la felicitó por ser siempre ella misma, no dejar nada para el día siguiente y disfrutar todo desde el primer día. “Es como es, sin importar lo que los demás piensen”, celebró. Por último, Nacho decidió hablarle a ambas jugadoras por igual: “Fue un placer conocerlas a las dos, me llevo cosas de ambas y creo que tienen que estar orgullosas de lo que hicieron. Con las dos hemos tenido discusiones pero lo supimos resolver y me quedo con eso. Éxitos para las dos y para adelante”.

El veredicto del supremo llegó pasada la medianoche y la casa le dijo adiós a Camila, quien tomó su valija y se encaminó a la salida, entre el abrazo de sus compañeros. Santi del Moro reveló en ese momento los porcentajes de votos de ambas jugadoras: el resultado final indicó un 39.74% para Romina y un 60.26% para Camila, quien salió de la casa feliz a pesar de perder el mano a mano. En tanto, las redes sociales no pararon de criticar a la producción y siguen las acusaciones de fraude, acomodo y favoritismo.