Lady Gaga cantó en los Premios Oscar y sorprendió a todos

Lady Gaga fue uno de los platos fuertes de la 95ta edición de la entrega de los Premios Oscar. La artista interpretó en vivo Hold My Hand de la película Top Gun: Maverick, la cual está nominada a Mejor Canción Original.

Con una remera negra, el pelo recogido, un maquillaje muy suave y un tono muy melancólico, Lady Gaga se presentó en el Dolby Theatre conmocionando a todos los presentes por la gran versión de esta canción en los Oscar.

Con esta nominación Lady Gaga se convierte en la primera artista en recibir tres nominaciones en la mencionada categoría después de las consideraciones por Til It Happens to You del documental The Hunting Ground y Shallow de Nace Una Estrella, la cuales también cantó en vivo en 2016 y 2019, respectivamente.

Con Shallow, que interpretó con Bradley Cooper, ganó el premio en 2019, otorgándole a la artista su primera victoria en los Oscar junto a los compositores Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando.

La presencia de Lady Gaga se demoró hasta el final ya que la agenda muy ocupada no le permitía llegar, pero finalmente se acomodaron y pudo decir presente. De esta manera los momentos musicales de la noche brillaron con Rihanna (Lift Me Up), Sofia Carson y Diane Warren (Applause), Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux (This Is a Life) y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava (Naatu Naatu).