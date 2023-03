El pedido de disculpas de Julián Weich tras su chiste con la enfermedad de Bruce Willis

Julián Weich se mandó un desagradable comentario sobre el estado de salud del actor estadounidense Bruce Willis, quien a mediados del año pasado anunció su salida del mundo de la actuación por sufrir de afasia, una condición que hoy escaló en demencia frontotemporal. Ahora, el conductor argentino lanzó un intento de chiste que causó poca gracia y tuvo que salir a pedir disculpas frente al repudio generalizado.

Weich emitió un contundente descargo a través de sus redes sociales, para paliar las críticas ante su innecesario chiste que involucró al afamado actor de Hollywood. Sucede que, en la semana, el argentino mantuvo una entrevista radial con Sebastián, quien le consultó: “Surgió una duda recién. ¿En Sorpresa y Media, un espectador de la tribuna se iba de viaje o eso era en otro programa?”.

Ante la pregunta, Weich aclaró: “No, no, el viaje explosivo era un segmento del programa que explotaba una butaca y esa persona se iba a Ezeiza inmediatamente”. Luego, Wainraich volvió a recordar un aspecto del programa y consultó: “Pará, Julián. Y el soñador que se te escapó, ¿cómo se llamaba?”. Allí, llegó el comentario desafortunado, que puso incómoda a toda la mesa.

“Falucho”, aseguró el animador de Vivo Para Vos y, tras unos segundos de comentarios de los integrantes del programa, volvió a sonar su voz en la comunicación telefónica: “Estás como Bruce Willis que no te acordás nada, hijo de puta". Pese al tono de chiste, el locutor se mostró incómodo y, entre balbuceos, le contestó: “Eh... no... me estoy volviendo grande, Julián”.

Las reacciones no tardaron en llegar y al conductor le llovieron las críticas por burlarse del delicado estado de salud de una persona, sea famosa o no. Tras el enojo generalizado, Weich debió salir a salvar las papas y emitió un corto pero conciso descargo a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 100 mil seguidores.

“Buen día, amigos. Me hago aquí presente para pedir públicamente perdón por el chiste de mal gusto que hice con el señor Bruce Willis, no tuve mala intención, simplemente fue un mal chiste, así que pido perdón”, expresó Julián y agregó: “Y ojalá que este mensaje tenga el mismo alcance que tuvo la difusión de mi mal chiste, el cual se encargaron todos los medios de difundir”.

Cabe recordar que hace algunas semanas el estado de salud de Bruce Willis volvió a ser noticia, ya que su familia indicó que el diagnóstico inicial de afasia avanzó y el cuadro se agravó. Al momento del primer diagnóstico, sus allegados indicaron que Bruce dejaba de lado la actuación, “la carrera que tanto significó para él”, debido a que la afasia impacta en las habilidades cognitivas.

Recientemente, los profesionales médicos determinaron que el cuadro avanzó hacia demencia frontotemporal, un mal que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Genera alteraciones en la personalidad, la conducta y el lenguaje, lo que se traduce en dificultad en su capacidad para expresarse y comprender a los otros.