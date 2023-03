El Carpintero de Bienvenidos a Bordo fue papá y mostró la primera foto de su hijo

Nahuel López Matheu, el Carpintero de Bienvenidos a Bordo, fue papá por primera vez hace dos semanas y contó sus sensaciones en una entrevista con Teleshow. Además, confesó cómo se siente con Natalia, su pareja, y madre del recién nacido Ciro Beltrán. El joven de 33 años ganó reconocimiento a partir de su participación en el programa de Guido Kaczka, donde destacó rápidamente y se hizo con la simpatía de los espectadores.

En el ciclo, Nahuel se embarcó en una competencia contra los colaboradores del show en el juego de las Dominadas y su carisma lo hizo salir del anonimato de forma inesperada. Ganó seguidores en redes sociales, lo contactaron para entrevistas e incluso como modelo publicitario y presencia en eventos. A la felicidad de su presente profesional, se le sumó la llegada de Ciro y comentó: “Es una aventura nueva. Lo deseaba hace mucho tiempo. Todo llega en el momento indicado y con la persona indicada. A mí me sucedió a los 33 años”.

Nahuel se mostró muy emocionado al recordar el parto, donde acompañó a Natalia sin soltar su mano. Abocado de forma íntegra al rol de padre, incluso no puede evitar extrañar al niño cuando tiene que salir a trabajar. "Me cambió la vida, todavía me cuesta expresar en palabras lo que sentí al verlo por primera vez. Es mi hijo”, comentó. En redes sociales, también escribió unas palabras para compartir con sus seguidores el feliz momento: "Al principio de todo éramos vos y yo, Natalia. Y ahora llegó nuestro hijo, llegó Ciro, estamos a una semana de su llegada y estamos viviendo esta aventura hermosa y mágica donde cada día descubrimos algo nuevo con él y estamos haciendo equipo en todo y todo para él".

“Es algo que le deseo a muchas personas. Si tienen ganas de ser papás, que lo hagan con responsabilidad. También depende de uno, hay que estar preparado y con energías”, aseguró Nahuel, quien esperó con mucha ansiedad la llegada del pequeño bebé. Además, reconoció el trabajo de su pareja: "Acá la que viene dándolo todo y haciendo todo sos vos (Natalia), desde un principio, gracias por ser lo que sos con Ciro. Por ser tan mamá, no esperaba menos de vos, pero los dos saben que acá estoy para ustedes para darlo todo y acompañarlos en todo. Son el motor de todos mis días y yo el escudo para todas las batallas".

Nahuel y Natalia se conocieron en la costa argentina hace seis años, cuando ambos viajaron con sus respectivos grupos de amigos para disfrutar de unos días en San Bernardo. Tras el intenso y amoroso fin de semana, el carpintero reveló que no estaban listos para iniciar algo más porque “cada uno estaba haciendo su duelo y no estábamos preparados para empezar una relación”. Él se había separado de su anterior vínculo seis meses atrás y ella, un año antes.

Las redes sociales hicieron lo suyo y les permitieron mantener un contacto fluido durante un tiempo, aunque no volvieron a verse hasta hace tres años. A partir de allí, fue todo cuesta arriba: se enamoraron, permanecen unidos desde ese momento, conviven desde hace un año y medio y, ahora, la imagen se completa con la llegada de Ciro Beltrán.

Sin embargo, toda pareja tiene puntos que superar a medida que se conforma. En el caso de ambos, se trató de la inesperada fama de Nahuel, que implicó “un cambio muy grande” para Natalia. “Empezaron a llamarme de todos lados para hacer notas, ir a presencias, campañas fotográficas. También fue difícil para mí, pero siempre mantuve los pies sobre la tierra. Nati me acompañó a su manera y acá estamos”, relató.

Nahuel López Matheu trabaja como carpintero desde los 14 años y adquirió el oficio gracias a la empresa familiar. Hoy, con la técnica perfeccionada, tiene su propio negocio dedicado a la creación de muebles, con sedes en Lavallol y Escalada. También intenta equilibrar su desembarco en los medios y hasta aceptó la conducción de Extra fit, junto a Julieta Puente. Respecto al programa, indicó: “Me gusta fomentar el entrenamiento, no por una cuestión física, sino para que sean saludables”.