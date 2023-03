La denuncia de un participante del programa de Marley: “Sufrí un shock hipotérmico”

Luego del final de “The Challenge Argentina”, que terminó consagrando como ganadora a Sol Pérez, uno de los participantes que pasó por el programa de Marley en Telefe hizo una polémica denuncia.



En diálogo con TN Show, Claudia Albertario, Benjamín Alfonso y Rodrigo Cascón repasaron sus días en el reality y fue el cocinero de La Peña de Morfi quien sorprendió con una peligrosa anécdota.



“¿Cuál fue la prueba más difícil que tuvieron que enfrentar, esa que en un momento pensaron ‘no puedo más’ y siguieron?”, preguntaron desde el medio. “Lo más difícil que hice fue la prueba del hielo. Fue la prueba que hice con Claudia. Sufrí un shock hipotérmico”, contó Cascón.



“Me metía otra vez en el hielo, pero estaba para abandonar. No podía más. Justo ganamos y terminamos ese juego. Cuando Clau me dijo que habían dado el OK, me fui a sacar las botas. Tenía los pies y las manos azules y no podía controlar los temblores”, agregó el chef. “Tenía un principio de congelamiento”, aportó Albertario.



“Hay muy poca grasa en ese cuerpo, Rodrigo”, acotó con un poco de humor Benja Alfonso. “¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó la historia?”, siguieron preguntando desde TN Show. “Yo me sentaba arriba de él. Le daba calor. Lo soplaba”, recordó Albertario.



En ese momento, Cascón contó que le había acercado un café, pero que le resultaba imposible sostenerlo por los temblores. “Lo volqué todo, porque estaba temblando tanto que no podía sostenerlo y se me caía para los costados”, reveló.

Rodrigo Cascón, en The Challenge Argentina.



“Empecé a levantar y levantar, y después, ya está. Una vez que empecé a tener color otra vez, me pasó todo. Igual, a pesar de todo, lo das hasta lo último. No te importa nada. Estás ahí y vas”, contó Cascón.



“No me había dado cuenta de que estaba en un principio de congelamiento y si teníamos que meternos de nuevo en el hielo yo estaba yendo a meterme otra vez en el hielo. Me iba a volver a meter. Así que menos mal que lo ganamos”, concluyó.