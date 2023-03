Así debutó como modelo Francesca, la hija de Andrea Bursten

Sin ninguna duda, Francesca Ribero lleva en la sangre la misma pasión que sus padres por el modelaje, ya que Andrea Bursten y Federico Ribero fueron grandes referentes de la industria en la década del 90.



Ahora, Francesca, a sus 20 años, ya hizo su debut en las pasarelas, pero no es de ahora que disfruta de modelar, sino que desde hace algunos años protagoniza con mucho estilo campañas de moda.



Luciendo un renovado look al teñirse de morocha, la hija de Andrea Bursten y Federico Ribero es una de las modelos jóvenes más buscadas por las agencias y las marcas, por lo que ya se vislumbra un gran futuro.



Francesca ya forma parte del staff de modelos de la agencia Lorena Ceriscioli, en donde se destaca como una de las figuras. Sin duda, la joven de 20 años tendrá un techo muy alto en su carrera como modelo.



Cuando faltan pocos días para que comience el otoño, muchas marcas están presentando en Buenos Aires sus nuevas colecciones de otoño – invierno 2023. Y, por supuesto, fueron a buscar a Francesca.



La hija de Andrea Bursten fue convocada para participar del desfile de la marca Heidi Clair, que se realizó en Casa Cavia. Allí, Francesca llevó un conjunto de cuero compuesto por un short y un corset en color avellana. Además, lució un suéter de manga larga y cuello polera con volados y botas off white.

Andrea Bursten, en el debut de su hija Francesca en la pasarela. Foto: Instagram.



Por su parte, Andrea Bursten mostró toda su emoción y su orgullo con un emotivo posteo en Instagram, en donde publicó una foto junto a su hija en el backstage del desfile, el primero de Francesca.



“Hoy Fran participó de su primer desfile y obvio mamá babosa estuvo ahí para acompañarla (aunque no me dejó mostrar mucho). Gracias Heidi Clair por esta oportunidad y por estos súper looks que nos elegiste, sencillitas”, escribió.

Francesca Ribero, la hija de Andrea Bursten, debutó en la pasarela. Foto: Instagram.

Francesca Ribero, la hija de Andrea Bursten y Federico Ribero. Foto: Instagram.