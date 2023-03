El accidente doméstico de Cande Ruggeri por el que fue atendida de urgencia a dos meses de ser mamá

El 9 de enero Cande Ruggeri se convirtió en mamá de Vita, su primera hija, fruto de su relación con Nicolás Maccari. Desde ese día, la rutina de la influencer cambió para siempre y entre las distintas vicisitudes de la maternidad, el imprevisto empezó a tener un lugar relevante en su vida.

Y en las últimas horas, Cande contó a su comunidad de seguidoras el accidente doméstico que padeció en la noche del lunes, cuando, apurada, se llevó una botella de vidrió a la boca y se rompió un diente. Más precisamente, una de sus “paletas”, la marca de su sonrisa impecable.

Como suele hacer cada día, la hija de Oscar Ruggeri se abrió en sus redes y compartió con los usuarios el mal momento que la obligó a correr a un consultorio odontológico a la hora de la cena, con toda la logística que eso implica con su bebita de casi dos meses.

"Estoy, ¿qué hora es? ¿Nueve y media de la noche? Diez y diez en el dentista. Fede y Santi me acaban de salvar la vida", contó Cande desde el lugar, aliviada al poder recibir la asistencia que necesitaba para salvar su dentadura a último momento.

Instagram Cande Ruggeri.

Al día siguiente, más serena, contó en detalle el episodio y agradeció a los profesionales que la atendieron en horario casi trasnoche. "Bueno, les voy a contar la verdad. Ayer se me partió un diente. Hice una pelot…, de bruta. Estaba tomando de una botella de vidrio y se me partió un diente. Pero no lo van a notar porque tengo al mejor dentista del mundo", empezó.

"Me salvaron ayer a las nueve y media de la noche. Casi me muero, o sea, real. Yo sé que soy exagerada, pero también siento que se me acumularon un montón de cosas”, siguió, y explicó: “Vita que es muy chiquitita, más que no estoy durmiendo”.

Cande, feliz con el trabajo de los odontólogos.

“Mi trabajo es la imagen, así que se me haya roto un diente ayer... Colapsé", cerró Cande, contenta con el trabajo de excelencia que hicieron los médicos al reparar el daño dental. “Ni se nota”, escribió luego, al mostrar su hermosa, blanca y amplia sonrisa.

La maternidad sin filtros

Esta no es la primera vez que Cande se sincera sobre el lado b de su día a día, más ahora desde que es mamá. Semanas atrás, la rubia contó lo difícil que se le hace retomar sus rutinas con su hija pequeña y aclaró que si bien está feliz, no le resulta nada fácil la adaptación a su nueva realidad.

A la vez, a unos días del nacimiento de la chiquita, Ruggeri reconoció que no extrañaba nada su panza de embarazada. A contracorriente de lo que varias mujeres sostienen, la joven señaló: “La odié bastante, pero me dio lo más lindo del mundo".