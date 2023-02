Diego Flores presenta por última vez El amor es puro cuento

El próximo martes 14 de febrero a las 21 horas ,en fecha especial por el Día de los Enamorados, Diego Flores presentará por última vez El amor es puro cuento, obra premiada que ha perdurado más de 15 años en escenarios locales, nacionales e internacionales.

¿El primer amor es inolvidable? ¿Sirve de algo planificar en el amor? ¿Tiene sentido buscar el amor? Si no se le ponen palabras, ¿es amor? ¿Del odio al amor hay un paso? ¿El amor es eterno mientras dura...? ¿Existe alguna respuesta que no sea puro cuento...? Son algunas de las preguntas que responde Flores en su obra a través de canciones, historietas y relatos orales.

En diálogo con MDZ Show, Flores dio detalles acerca de su última función, su pensamiento sobre el amor y un adelanto de su próximo trabajo.

- ¿Qué te inspiró para hacer esta historia?

- La obra se armó solita, por accidente, porque en su momento fue un pedido solidario de un grupo de jóvenes a los que les daba clases en el Centro Cultural Israelita. Estaban juntando plata para un viaje entonces yo les dije ¨les regalo una función de teatro dónde ustedes venden las entradas y se quedan con la plata¨. Pero me pasó que no conseguía quien quisiese actuar conmigo. Entonces, como ya me había comprometido, dije ¨bueno, veo de los cuentos que yo suelo contar, los junto y hago un espectáculo¨ y vi que varios hablaban del amor. Entonces junté un par de cuentos y cuando la hice dos amigas teatreras me dijeron ¨esto está buenísimo, lo tenés que empezar a hacer¨. Y así nació El amor es puro cuento, que le fui generando una puesta y modificando los textos. El espectáculo me hizo recorrer América entera.

El amor es cuento tiene una gran trayectoria. Créditos: Instagram @Diegofloresteatro

El amor es puro cuento narra 8 historias, pero Flores comentó que en esta ocasión especial habrán dos más: ¨Hay cuentos que no conté nunca, los voy a contar ahora. Hay un cuento que lo fui cambiando muchísimo. Era una historieta que yo leí una vez en una revista de Caloi, un humorista gráfico. Lo volví un cuento y yo me acuerdo que me parecía muy gracioso, era lo más cercano al stand up. Pero con el avanzar del tiempo, y en este intento de construir ciertas matrices muy patriarcales, me di cuenta que lo único que estaba haciendo era ponerme a criticar a una supuesta mujer ideal. Eso no estaba bueno¨. Y agrego que ¨en este espectáculo, directamente lo que hice fue suplantarlo por el 'lado b' del cuento; y creo que me voy a permitir contar eso también¨.

- A mucha gente le ha encantado la obra y quiere que siga en pie.

- Sí. Yo lo digo casi a modo de broma, pero creo que el espectáculo está maldito: me ha pasado que cada vez que voy a hacer esta obra yo ando con algún ¨problema del corazón¨ , me ha tocado subirme a actuar a menos de una semana de romper una pareja de años y tener que estar en el escenario haciendo reír o contando historias sobre el amor.

- ¿Ese sería el motivo por el que ya no vas a hacer más El amor es puro cuento? ó ¿Es otro?

- Parece una tontera, pero gran parte de la decisión tiene que ver con eso; y otro es porque también creo que está bueno cerrar ciclos, poder despedirse para empezar a dar espacio y tiempo a que lleguen cosas nuevas.

- Recién comentaste que el guión ha ido cambiando en estos 15 años que has hecho la obra. ¿Qué pensas de la idea del amor en la actualidad? Porque ha cambiado radicalmente.

- Sí. En un momento, hace 15 años atrás, tenía una visión bastante ¨no romántica¨ del asunto. Romantizar muchos conceptos de mi vida es algo muy sano. Cuando digo ´romantizar¨ es un romanticismo que entiende de género, que no cosifica a la gente, que se preocupa de pequeñas cosas y de respetar a las personas. Un romanticismo, en tanto un cuanto, encontrar la magia que cada pareja o grupo de personas que se están amando les funcione. El amor va cambiando con el tiempo, la definición; pero creo que hay una esencia de hacerle bien a otra persona, de compartirte y hacerte bien con alguien más. La pasión de Flores por el teatro se ve en cada uno de sus espectáculos. Créditos: Instagram @Diegofloresteatro.

El actor fue padre hace poco y su visión del amor, en relación a la paternidad, también cambió: ¨Ser padre me cambió en todo. Es una conciencia de prosperidad. A mí antes no me importaba si dejaba algo tirado en algún lugar, pero entiendo que también ahora viene todo un universo detrás mío -en cuanto a qué es un mundo que hay que cuidar- porque hay un montón de personas que sería buenísimo que lo puedan seguir disfrutando¨.

- ¿Tenés otro proyecto en mente que te gustaría llevar a cabo?

- A la semana, el 21 de febrero, comienzo la puesta en marcha de Memorias de un lugar que pudo haber sido. Es un unipersonal que vengo planeando hace cinco años y que me ha costado muchísimo terminar de darle forma, porque tiene una puesta tanto complicada y se me han encarecido muchísimos los costos. Pero logré ¨darle la vuelta¨ a esa parte material y es como decir: "vamos ahora con este nuevo barquito para ver a dónde nos lleva".

Flores espera que su nuevo trabajo le de la mitad de satisfacción que le dio El amor es puro cuento.

La despedida de su trayectoria obra será en el Teatro Independencia y las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb o presencialmente en la taquilla del Teatro.