Una guitarra, una foto y una historia: el recuerdo de Felipe Staiti del Flaco Spinetta

Este miércoles 8 de febrero se cumplen 11 años del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más importantes en la historia de la música argentina. El Flaco fue un ícono absoluto, no solo por su talento, sino por su sencillez y gran relación con gran parte de sus colegas, entre ellos Felipe Staiti.

El bajista mendocino, uno de los creadores de los Enanitos Verdes, fue una persona cercana al Flaco y compartieron distintas aventuras, anécdotas y momentos, pero uno de ellos quedó inmortalizado, sin querer, en una foto.

Es que Nora Lezano, reconocidísima fotógrafo sumergida en el mundo de la música, realizó una sesión con el Flaco Luis Alberto Spinetta y una guitarra. El instumento en cuestión era de propiedad de Felipe Staiti, pero se lo había prestado al Flaco que quedó fascinado por la guitarra.

En una entrevista con MDZ, Felipe Staiti mostró el espacio de su cada en donde tiene alrededor de 70 guitarras y entre ellas abrió el estuche para mostrar la guitarra de esta historia.

"Esta Silvertone es la que inmortalizó Luis en el libro de Nora Lezano Las fotos del rock argentino. Sale Spinetta abrazado a una guitarra, mi guitarra. Se la había prestado a él cuando estábamos grabando Néctar (1999) porque él me había prestado una acústica, una Yamaha que es la que usa en Estrelicia (1997). Me la prestó y cuando se la fui a devolver me había comprado esta guitarra en Nueva York, del año 65', y se la dejé", recuerda Felipe.

La guitarra de Felipe Staiti que utilizó el Flaco Spinetta en la sesión con Nora Lezano.

Cuando fue a buscarla a los días, al llegar Spinetta muy compungido le dice "Felipe, hice algo que espero no te enoje, pero hice una sesión de fotos con tu guitarra", algo que generó risas en Staiti.

Del Flaco los "tengo los mejores recuerdos. Con él estuve muy cerca en algunas oportunidades, estuvimos en mi casa mientras hacía un asado tocando la guitarra. Salimos y nos sentamos en la puerta del Cacano Bar a comer un sanguche y tomar una cerveza. Recuerdos lindos que hicimos y quedan allí, fue una amistad muy linda", rememoró Felipe Staiti en el aniversario 11 de la muerte del Flaco Spinetta.