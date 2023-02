Por qué Julieta pasó 3 días sin bañarse en la casa de Gran Hermano

Las últimas semanas para Julieta Poggio no fueron precisamente de las mejores desde que ingresó en la casa de Gran Hermano, en donde el pasado domingo estuvo muy cerca de abandonar el juego, como nunca antes había pasado en casi cuatro meses.



En las redes sociales se realizó una fuerte campaña para que Julieta fuera eliminada, pero no pudo ser y finalmente el que dejó la casa de Gran Hermano fue Ariel Ansaldo. No obstante, la joven modelo y profesora de danzas estuvo bastante cerca de quedar afuera.



Sucede que desde hace semanas se le vienen marcando algunas actitudes, unas más repudiables que otras, por las que se inició una campaña para sacarla de la casa y dejar a Ariel Ansaldo. Un poco por Julieta y otro para que Ariel siguiera su enfrentamiento con Alfa.



Por ejemplo, si hubiera que ir de extremo a extremo, llegó a decir que no quería a una perrita de unos 15 años y hasta preguntó si tal vez ya no se había muerto; asimismo, fue foco de críticas luego de que se viralizara un video en el que se la puede ver sacándose un moco y dejándolo en las sábanas.



Ahora, Julieta Poggio volvió a ser blanco de críticas en las últimas horas luego de que se descubriera en la casa de Gran Hermano que llevaba tres días sin bañarse, algo que no pasó inadvertido por sus compañeros.



Fue Nacho quien se dio cuenta de esto, la criticó de manera muy cruel y hasta se burló de ella ante sus compañeros. “¿Juli se bañó ayer después de la prueba? Es terrible. Odia bañarse. ¡No puede ser tan sucia!”, comentó Nacho frente a La Tora, quien acotó: “Es una hija de pu…. No se le engrasa el pelo”. En ese momento, Nacho continuó con la crítica. “Pero tiene que bañarse igual, no para que no se le engrase el pelo. Sino Maxi no se tenía que bañar nunca”, sostuvo.

Julieta Poggio, muy cuestionada por no bañarse en Gran Hermano.

Hay que recordar que, en algún momento, Nacho también había sido blanco de críticas muy similares a las que él hizo sobre Julieta, luego de que Daniela Celis revelara frente a otros integrantes de la casa que “tiene olor a pata”.



Enterado de estos comentarios, Nacho buscó justificar la problemática de mal olor de sus pies al explicar que utilizaba el mismo par de medias desde hace meses porque si las lavaba se las podían robar. “Ya pasó con las anteriores medias”, aseguró en su momento.