Julieta Ortega confesó por qué es “difícil” la relación con su hijo adolescente

Julieta Ortega transita una etapa complicada con su hijo adolescente, fruto de su historia de amor con Iván Noble. En una época donde la tecnología prima ante la construcción de vínculos reales, la actriz admitió hace un tiempo que la crianza de Benito Noble Ortega se torna difícil. Incluso, admitió que se convierte en una lucha diaria.

Sin embargo, recientemente, Julieta Ortega brindó una entrevista a Pronto y aprovechó el diálogo para desmitificar ciertas versiones. Por primera vez, la actriz habló en profundidad sobre la relación que tiene con Benito y aclaró que nunca fue difícil.

En este sentido, la hija de Palito Ortega se mostró sorprendida con la trascendencia que adquirieron sus dichos pasados y no comprende por qué se hace referencia a que Benito tiene una personalidad conflictiva. “Cuando busco una nota mía siempre encuentro una con esa declaración, que no sé en qué momento la habré hecho”, sostuvo la artista.

Intentando recordar qué circunstancias de la vida se encontraba atravesando cuando lanzó aquella desacertada frase, Julieta Ortega se sinceró: “Creo que fue en un momento en donde hablé de la tecnología. Porque uno hace una nota re larga, en donde hablás de un montón de cosas en un contexto determinado, y después los títulos quedan ahí como para siempre, plasmados”.

“Entonces esa queda como la verdad de la relación con tu hijo, o la verdad de la relación con tu cuerpo, y en realidad son cosas que uno dice en contextos, en donde por ahí venía de otro lado. Por eso me cuesta un montón después de leerme”, remarcó la actriz.

Con el fin de clarificar la situación, Ortega explicó: “Volviendo a la relación con Benito, no, no me es difícil la relación con él. Siempre fue un chico bastante fácil, si en algún momento hablé de lo difícil que era este el tema de la relación de los chicos con la tecnología y distraerlos de eso que es muy atractivo, seguramente lo hubiera sido para mí si lo hubiera tenido a mano a esa edad también. Pero bueno, más allá de eso la relación es buena. Y tanto conmigo como con Iván es buenísima siempre".

Por otra parte, en diálogo con Gente, semanas atrás, Julieta enfatizó su presente sentimental y aclaró: “No estoy en pareja ahora. Estoy rodeada de amor y tuve un hijo precioso que también podría no haberlo tenido. Me encanta escuchar ahora a mujeres decir que no están seguras de ser madres. Siento que es una pregunta que mi generación no se hizo. Pero mi hijo fue súper deseado. Yo tenía 35 años cuando nació, había vivido un montón”.

Para concluir, la artista ahondó en sus relaciones pasadas y aseguró: “La más larga fue con el padre de mi hijo, Iván Noble, que es, además, uno de los grandes amores de mi vida, pero he tenido de dos o tres años que para mí es el tiempo para el amor”.